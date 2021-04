Ligue 1 : l’Olympique de Marseille arrache le match nul contre Strasbourg

Dans un match fermé, l’Olympique de Marseille a arraché le match nul (1-1) à domicile contre Strasbourg vendredi 30 avril, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Après s’être fait surprendre à moins de 20 minutes du terme par un but de Stefan Mitrovic, les coéquipiers de Dimitri Payet ont été sauvés par Dario Benedetto en fin de match, lui qui n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis plus de trois mois.

L’OM avait débuté la rencontre timidement, se montrant en difficulté pour développer son jeu offensif face à une défense alsacienne particulièrement rigoureuse. Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont d’ailleurs pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans le premier acte, si ce n’est sur une occasion de Leonardo Balerdi (17e) seul devant le but strasbourgeois mais dans l’incapacité de tromper Matz Sels, à bout portant. Ils auraient pu payer cher ces imprécisions en concédant les plus grosses occasions, à deux reprises, par Ludovic Ajorque (33e) dont la frappe venait frôler le montant de Mandanda et Frédéric Guilbert (43e) qui, lui, a trouvé le petit filet.

“C'est dur parce que Strasbourg est vraiment compact. On a eu la maîtrise du jeu mais c'est trop stérile devant”, avait parfaitement analysé Valentin Rongier à la pause, avant de se projeter dans le second acte, “Il faut les faire reculer et mettre plus de mouvement. Avec la fatigue ils vont laisser plus d’espace.”, espérait l'ancien Nantais au micro de Canal+. Que nenni. Les marseillais ont continué à ronronner, toujours aussi peu capables de bouger ce bloc strasbourgeois et après quelques avertissements, la sanction est tombée.

Benedetto réveille Marseille

Sur corner, Stefan Mitrovic s’est élevé au-dessus d’Alvaro Gonzalez pour se fendre d’un puissant coup de tête venu transpercer la défense marseillaise (73e). L’OM s’est alors réveillé par un enroulé fulgurant de Florian Thauvin écarté par Sels, avant que ce dernier ne puisse rien face à la tête de Dario Benedetto venu offrir le nul aux Marseillais (1-1), quelques minutes après son entrée en jeu. Ce retour de l'Argentin au meilleur des moments vient mettre un terme à trois mois d'inefficacité en Ligue 1.

Terne dans le contenu offensif, l'OM a évité une deuxième défaite sous l’ère Jorge Sampaoli. Sixièmes à égalité de point avec Lens, les Olympiens peuvent continuer à rêver de la 5e place et son ticket pour l’Europe en cas de défaite des Nordistes samedi face au Paris Saint-Germain (17h). Pour Strasbourg (15e), ce point peut être salvateur dans la course au maintien.