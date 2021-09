Ligue 1 : de nouveaux incidents entre supporters éclatent à Angers après le match contre l’OM

Depuis quelques semaines, on ne compte pas une journée de Ligue 1 sans incidents entre supporters. Mercredi 23 juillet, à l’issue de la rencontre entre Angers et Marseille, des supporters de l’OM sont descendus de leur parcage pour se rendre sur le terrain et se diriger vers la tribune angevine voisine. Ils ont ensuite voulu en découdre avec leurs homologues et des coups ont été échangés malgré l’intervention des stadiers. Le speaker du stade Raymond-Kopa a tenté d’appeler les supporters au calme : "Quelle image on donne ? Allez les gars, tranquille s’il vous plaît".

Les Marseillais viennent en découdre avec les Angevins #SCOOM pic.twitter.com/JpsfjTVTkf — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) September 22, 2021

Un bus de supporters bordelais caillassé

Plus tôt dans la soirée, en marge de la rencontre entre Montpellier et Bordeaux, un bus de supporters girondins a été caillaissé dans l'Hérault. Des affrontements entre Bordelais et Montpellierains ont alors éclaté faisant seize blessés légers. Ces incidents s’inscrivent dans un climat de tension entre supporters, alors que des envahissements de terrain se sont produits à l’Allianz Riviera lors de Nice-Marseille et au stade Bollaert lors du derby entre Lens et Lille.