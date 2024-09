"Je n'ai rien à expliquer à qui que ce soit" : Adrien Rabiot répond aux critiques après sa signature à l'OM

Son transfert fait grincer des dents les supporters parisiens. Libre de tout contrat après cinq années passées à la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de signer à l'Olympique de Marseille. Le "Duc" a justifié son choix, mercredi 18 septembre, de revenir en Ligue 1, chez le rival historique de son ancien club, lui qui a évolué près de dix ans au PSG.

"Je n'ai rien à expliquer à qui que ce soit. Je fais ma carrière. Certainement que mon choix en a déçu certains, mais c'est un choix qui m'appartient et je l'assume", a-t-il répondu à ses détracteurs lors de sa première conférence de presse. Son attrait pour l'OM remonte à son enfance, assure-t-il : "Plus jeune, j'aimais bien regarder l'OM, oui, quand j'avais 10-12 ans. Quand il y avait Mamadou Niang, Maoulida, Oruma, Taiwo, j'aimais bien. Mais j'aimais aussi regarder d'autres équipes. Je sais que vous allez faire un focus sur ça !"

Accueilli en rockstar dans la cité phocéenne, Adrien Rabiot a admis être étonné de voir autant de supporters à l'aéroport : "Ça m'a surpris, bien sûr. Comme j'ai été formé au PSG et que j'ai eu une certaine carrière, je ne m'attendais pas à de l'animosité, mais pas non plus à voir 500 supporters là pour moi. Ça montre que le foot domine tout ce qu'il y a autour."

"Le projet marseillais est ambitieux"

Sans club depuis le mois de juin et la fin de son contrat en Italie, Adrien Rabiot a pris du temps avant de trouver une équipe. "J'ai eu des discussions avec certains clubs, mais les circonstances ont fait que je n'étais pas forcément convaincu par les projets sportifs. Puis j'ai eu un message de Mehdi [Benatia, le conseiller sportif de l'OM], nous avons discuté et cela s'est fait assez rapidement", explique-t-il. "J'ai été surpris au début, et je lui ai dit. Mais il a été droit au but, sans faire de jeu de mots. Il m'a exposé le projet marseillais et m'a fait comprendre qu'il était emballé. J'ai aimé sa démarche. Ça montre qu'il est ambitieux et qu'il y a de grandes ambitions au club."

Il y a cependant peu de chances de voir le vice-champion du monde sous ses nouvelles couleurs dès dimanche contre Lyon. "Je me suis entretenu, bien évidemment. Mais je ne suis pas non plus au top, je n'ai pas pu travailler collectivement et avec le ballon. Je me sens bien, mais je pense que c'est un peu court pour ce week-end", a-t-il jugé.