Incidents Nice-Marseille : la Tribune Populaire va être fermée pour quatre matches

Au lendemain des débordements intervenus lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, la Tribune Populaire, d'où ont été jetées des bouteilles sur la pelouse et les joueurs, va être fermée dès la rencontre face à Bordeaux, samedi 28 août, et pour quatre matchs, a annoncé le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez.

Les ultras niçois, installés dans cette tribune, avaient jeté des projectiles sur les joueurs marseillais dès le début de l'opposition entre les Aiglons et l'OM. Plus tôt dans la soirée, Jean-Pierre Rivère, le président niçois, a annoncé la pose, confirmée par le préfet, de filets de protection entre la pelouse et la tribune pour que ces évènements ne se reproduisent plus.

Enfin, le préfet promet, également "dans les plus brefs délais", le renforcement de la protection du parcage visiteurs, à savoir l'endroit où se situent les supporters de l'équipe qui rend visite au club qui reçoit, avec l'installation de plexiglas pour séparer le parcage du reste de la tribune Nord, comme cela existe déjà dans d'autres stades. Ainsi que l'installation de filets sur le devant du parcage. Aujourd'hui, il en existe seulement sur les côtés.