DIRECT. Marseille-Lazio : l'OM doit gagner pour espérer se qualifier, suivez le choc de Ligue Europa

Au terme de la phase aller des matchs de poule de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille reste sur trois nuls dans ce groupe E composé de Galatasaray, du Lokomotiv Moscou et de la Lazio. C'est cette dernière que les hommes de Jorge Sampaoli reçoivent jeudi 4 novembre. Les Marseillais pourront compter sur le soutien de leur public pour essayer de s'imposer, deux semaines après le 0-0 à Rome face aux joueurs de Maurizio Sarri. Avec 3 points, l'OM est 3e du groupe E, un point derrière la Lazio, et reste dans la course pour atteindre le tour suivant.

De leur côté, les joueurs de la Lazio ont un bilan parfaitement équilibré : une défaite, une victoire et un nul. Avec ses quatre points, la Lazio n'a qu'une victoire de retard sur le le premier du groupe, Galatasaray. En cas de bonne performance à Marseille et de mauvais résultat du club turc sur sa pelouse face au Lokomotiv Moscou, les Italiens pourraient rejoindre la tête du groupe E, deux matchs avant la fin de la phase de poule.