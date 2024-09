"C'est de la bombe !" : les supporters marseillais ravis de l'arrivée annoncée d'Adrien Rabiot à l'OM

Une très belle opération pour l’Olympique de Marseille. Le club a annoncé avoir trouvé un accord de principe pour recruter Adrien Rabiot. L'international français de 29 ans est libre depuis la fin de son contrat cet été avec la Juventus. Il ne manque que la visite médicale pour acter son arrivée. Et l’ancien joueur du PSG, formé chez le club rival des Marseillais, sera accueilli les bras ouverts par les supporters de l’OM.

à lire aussi Après la polémique, le groupe Pernod Ricard renonce à son partenariat avec le PSG

C’est une arrivée inespérée dans les rangs de l’OM, après une dernière saison de Ligue 1 terminée à la 8e place. Jean-Louis, abonné au Vélodrome, ne pouvait pas rêver mieux : "Sans avoir de Coupe d'Europe, recruter un joueur comme Rabiot, c'est très très bien !" Adrien Rabiot a prouvé toutes ses qualités, en équipe de France, à la Juventus et peu importe qu’il ait porté le maillot du PSG pour Christian :"C'est un gars qui mouille le maillot, qui est clairvoyant. On a besoin de joueurs qui vont vers l'avant, qui portent l'Olympique de Marseille, qui jouent vraiment pour le club. Après, qu'il soit marseillais, parisien ou albanais, on s'en fout !"

"Attention Paris, on risque de les faire marron cette année !" Jean-Pierre, supporter de l'OM à franceinfo

"On va l'attendre au tournant aussi, prévient Aymeric, qui gardera un œil sur l’ancien Parisien, mais c'est un guerrier donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, je pense qu'il va bien s'adapter." Il n’y a pas de doute, Adrien Rabiot fera briller l’OM promet Jean-Pierre : "C'est de la bombe, c'est un des meilleurs joueurs en France. Techniquement, c'est un monstre ! C'est un gars qui en impose. À Marseille, on aime ça. Donc vous vous rendez compte, il vient à Marseille ! En plus, on va jouer contre Paris, et ils ne se sont pas quittés en bons termes avec Paris. Donc, ça va le motiver." L’avertissement est lancé pour le prochain classico, entre Marseille et Paris, qui se jouera au Vélodrome le 27 octobre prochain.