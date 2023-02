Affaire Noël Le Graët : le président de la Fifa Gianni Infantino va rencontrer Emmanuel Macron mercredi

Selon nos informations, le président de la Fifa veut plaider en faveur de Noël Le Graët et mettre en garde l'Etat français contre toute ingérence de sa part dans les affaires de la FFF.

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino va rencontrer le président de la République Emmanuel Macron mercredi 15 février, a appris lundi 13 février la Direction des sports de Radio France auprès de sources proches du dossier.

Gianni Infantino va évoquer avec Emmanuel Macron la situation de Noël Le Graët, mis en retrait depuis le 11 janvier de ses fonctions de président de la Fédération française de football (FFF). Selon nos informations, le président de la Fifa veut plaider en faveur de Noël Le Graët et mettre en garde l'Etat français contre toute ingérence de sa part dans les affaires de la FFF.

Un rapport d'audit de la FFF très attendu

Cette rencontre aura lieu le jour de la remise du très attendu rapport d'audit de la FFF, réalisé par trois inspecteurs de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. "Compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF", Noël le Graët "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", explique une version non expurgée du rapport, consultée par la cellule investigation de Radio France.

Le président mis en retrait de la FFF est dans la tourmente après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, et alors que plusieurs femmes ont témoigné contre lui pour des faits de harcèlement sexuel dans le cadre d'une mission d'audit chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de la FFF.