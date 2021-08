PSG : entre Lionel Messi et Neymar, une connexion rétablie

Tout est allé très vite. La nouvelle est fraîche et encore difficile à croire, mais Lionel Messi est bel et bien un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. L'Argentin, arrivé mardi 10 août à Paris s'est engagé mardi avec le club de la capitale jusqu'en 2023 (avec une troisième année en option). S'il va découvrir pour la première fois un environnement différent de celui du FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or n'atterrit pas en terre totalement inconnue.

Avec Leandro Paredes, Angel Di Maria et Mauro Icardi, Messi va retrouver trois visages qu'il a côtoyés lors des rassemblements en sélection nationale. Mais surtout, il va enfiler le même maillot qu'un certain Neymar et raviver le bon souvenir de quatre saisons prolifiques en Catalogne. Entre 2013 et 2017, les deux artistes ont distribué les gourmandises par paquets au cours des 161 matches (120 victoires) qui les ont réunis sur le même pré.

La belle époque de la "MSN"

Incarnant le génie créatif et létal de la "MSN", aux côtés de Luis Suarez entre 2014 et 2017, Messi et Neymar ont fait partie d'un des trios offensifs les plus redoutables de l'histoire du football. "La Fifa doit intervenir. L'amitié entre Leo, Neymar et Suarez est la pire chose qui soit arrivée au football. Messi peut gagner un match à lui tout seul. Alors si en plus, vous ajoutez Suarez et Neymar à ses côtés...", ironisait Jorge Sampaoli dans les colonnes d'El Pais en janvier 2016, sans savoir à l'époque qu'il s'inclinerait quatre fois avec le FC Séville en autant d'affrontements face aux virtuoses associés (10-1 en score cumulé).

En Catalogne, Leo Messi et Neymar ont remporté neuf trophées ensemble : deux championnats d'Espagne (2015, 2016), trois Coupes du roi (2015, 2016, 2017), une Supercoupe d'Espagne (2016), une Supercoupe d'Europe (2015), une Coupe du monde des clubs (2015) et surtout une Ligue des champions en 2015, la dernière du Barça, qui n'a cessé de décliner depuis sur la scène continentale. Lors de cette épopée, les deux joueurs avaient affronté quatre fois le Paris Saint-Germain, l'éliminant en quarts de finale en 2015 (3-1, 2-0), avant de lui infliger la terrible "remontada" deux ans plus tard (0-4, 6-1).

Seulement quatre mois après cet épisode historique et sombre pour le club de la capitale, les dirigeants parisiens ont décidé de laver l'affront en démantelant la MSN sur le marché des transferts, à défaut de pouvoir répondre sur le terrain. En dégainant 222 millions d'euros de son portefeuille et en lui offrant un salaire de 30 millions d'euros net par an, Paris a convaincu Neymar de quitter Barcelone. Un deal gagnant-gagnant qui devait aussi permettre au Brésilien de s'émanciper, loin de son illustre compère, pour devenir l'élément central d'un projet ambitieux à l'âge idéal de 25 ans.

Amitié et admiration

Mais depuis, quatre années se sont écoulées et le PSG n'a toujours pas soulevé la "Coupe aux grandes oreilles", même s'il a touché du doigt son rêve de gloire européenne à l'été 2020 avec une finale perdue contre le Bayern Munich (0-1). Comme Zlatan Ibrahimovic avant eux, ni Neymar ni Mbappé n'ont réussi à aller au bout du défi du club parisien. En décembre dernier, après la victoire à Manchester United qui a ouvert les portes des huitièmes de finale de C1 au PSG (3-1), le Brésilien donnait du crédit aux rumeurs envoyant Leo Messi en France, quelques mois avant la fin de son contrat au Barça.

¿Volverá pronto? Neymar dejó en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: "seguro el próximo año". pic.twitter.com/84uwWi7eyH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2020

"Rejouer avec lui, c'est ce que je souhaite le plus. Pour profiter encore de lui sur le terrain", assumait Neymar au micro d'ESPN. À la question "où le mettriez-vous ?", il s'amusait : "Je le mettrais à ma place sans problème". Avant de s'incliner en finale de la Copa America avec le Brésil contre l'Argentine de Messi il y a quelques semaines (0-1), il réitérait son désir de porter à nouveau les mêmes couleurs que le natif de Rosario : "Je l'ai toujours dit, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu jouer et c'est un grand ami". La veille de l'annonce surprise du départ de l'Argentin, les deux hommes posaient ensemble à Ibiza aux côtés de trois autres joueurs parisiens (Leandro Paredes, Angel Di Maria et Marco Verratti), avec un large sourire.

Rebâtir une complicité technique

Les appels du pied des joueurs du PSG, Neymar en tête, ont indubitablement joué un rôle dans la décision de la "Pulga". Sans doute nostalgiques de leurs éclairs de génie catalans, les deux hommes avaient envie de rejouer ensemble, mais les variables ont changé et les conditions ne sont plus mêmes qu'à l'époque bénie de la dream team catalane (dans laquelle figuraient également Xavi, Andrés Iniesta ou Dani Alves). À 29 ans, Neymar n'est plus ce jeune prodige amené un jour à succéder à son idole Lionel Messi. Comme l'Argentin, il n'est plus le même joueur qu'en 2017.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 10 (@neymarjr)

Quand ils se sont quittés, c'est chacun sur une aile – Messi à droite, Neymar à gauche – qu'ils animaient l'attaque barcelonaise. Mais leur explosivité a décliné. Petit à petit, les deux joueurs ont récupéré un rôle d'électron libre plus axial pour jouer les chefs d'orchestre. Mauricio Pochettino va devoir trouver une solution pour qu'ils ne se marchent pas dessus sur le terrain. Et jusqu'à présent, le leader technique du PSG, c'était Neymar. Forcément, l'arrivée d'un sextuple Ballon d'Or risque de rebattre les cartes.