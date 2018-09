N'Golo Kanté rate son train entre Londres et Paris... et dîne chez des inconnus

Le footballeur français a partagé un repas avec un groupe de Londoniens samedi soir, après les avoir rencontrés dans une mosquée voisine.

Ces amis britanniques n'oublieront pas cette soirée de si tôt. Samedi 15 septembre, un groupe d'amis vivant à Londres (Royaume-Uni) a accueilli au domicile de l'un d'entre eux... le footballeur N'Golo Kanté, a rapporté le site Sport Bible (lien en anglais), dimanche.

Selon le site, tout a commencé lorsque le milieu de terrain de Chelsea a loupé son train entre Londres et Paris, à l'issue de la victoire de son équipe face à Cardiff, samedi. N'Golo Kanté a alors recherché une mosquée près du lieu où il se trouvait, et y est allé pour prier. Quand un fidèle a proposé de l'inviter à dîner chez lui, le footballeur a dit oui.

Plusieurs des personnes présentes ont raconté cette soirée mémorable sur Twitter. Le joueur et ces amis ont mangé ensemble un riz au curry, puis regardé l'émission britannique "Match of the day", et même joué ensemble à Fifa.

It all started with Kanté missing his Eurostar to Paris, then Googling local mosque, next thing you know man's chomping on rice and curry in next mans yard, playing FIFA and watching himself on MOTD — AbzzyRahman (@abz_gooner) September 16, 2018

"Voici la vraie définition de l'humilité", a écrit l'un des amis sur Twitter, publiant une photo avec N'Golo Kanté. "Quel homme", a-t-il ajouté.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn — J (@jahrul999) September 16, 2018

Ce dernier a également publié une vidéo du footballeur, dans laquelle il apparaît visiblement très à l'aise, amusé par ses hôtes et cette soirée pour le moins inattendue.