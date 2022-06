Mercato : Aurélien Tchouameni quitte Monaco et s'engage avec le Real Madrid

Le milieu de terrain et son nouveau club ont officialisé la nouvelle, le 11 juin, via un communiqué.

Cette fois, le Real Madrid a eu gain de cause. Le club sacré champion d'Europe le 28 mai dernier a trouvé un accord avec Monaco et Aurélien Tchouameni pour le transfert du joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Après plusieurs semaines de négociation, l'officialisation a été actée, le samedi 11 juin, via un communiqué du club madrilène. La balance a donc penché pour les Merengues alors que le PSG et Liverpool étaient également intéressés. Aurélien Tchouameni, âgé de 22 ans, s'est engagé avec le champion d'Espagne et champion d'Europe, pour les six prochaines saisons. Il sera présenté au public mardi 14 juin, au lendemain de France-Croatie, à la suite de la traditionnelle visite médicale.

Une nette progression ces dernières années pour celui qui a quitté Bordeaux en 2020 pour rejoindre la principauté. Titulaire indiscutable au sein de l'équipe désormais entraînée par Philippe Clement, le milieu de terrain s'impose de plus en plus en équipe de France et semble gagner sa place dans un groupe pourtant bien fourni à son poste. En confiance, il a ouvert son compteur de buts en Bleu en mars 2022 face à la Côte d'Ivoire et a été le seul joueur à débuter en tant que titulaire les trois dernières rencontres des Bleus en Ligue des nations.

En concurrence avec les historiques Kroos, Modric et Casemiro

Il devra désormais convaincre Carlo Ancelotti de son apport au sein d'un secteur de jeu en pleine révolution du côté de la capitale espagnole. Les historiques Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric - qui a prolongé mercredi son contrat jusqu'en 2023 - sont toujours présents mais, outre le troisième précédement cité, n'ont plus le rendement d'antan. Il rejoindra son compatriote Eduardo Camavinga (19 ans) pour créer un nouvel élan dans l'entrejeu madrilène avec également l'Uruguayen, Fede Valverde (23 ans).

Après l'échec retentissant de la non-venue de Kylian Mbappé, c'est la deuxième recrue du Real après l'arrivée du rugueux défenseur allemand Antonio Rüdiger (29 ans), libre de tout contrat au 30 juin (en provenance de Chelsea).