Football : qui est Joaquin Correa, le nouvel attaquant de l'OM ?

A 29 ans, l'Argentin, forfait de dernière minute lors du Mondial 2022, quitte l'Inter Milan pour Marseille.

L'OM encore un peu plus droit au but. Après les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, un quatrième attaquant pose ses valises sur le Vieux Port dans ce mercato estival : Joaquin Correa. L'Olympique de Marseille a officialisé, vendredi 25 août en fin de soirée, le prêt avec option d'achat de l'attaquant argentin, en provenance de l'Inter Milan.

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions avec l'Inter Milan, Joaquin Correa (29 ans) a aussi vu le destin le priver du titre de champion du monde en décembre 2022, avec l'Argentine. Sélectionné pour le Mondial au Qatar, l'attaquant avait dû déclarer forfait juste avant le début de la compétition, et n'est donc officiellement pas considéré comme champion du monde.

Un rendement statistique pas à la hauteur de son potentiel

A son palmarès, Joaquin Correa compte toutefois quelques lignes : trois Coupes d'Italie (2019, 2022, 2023) et trois Supercoupes d'Italie (2021, 2022). Des trophées glanés durant ses trois saisons à la Lazio Rome (2018-2021) puis à l'Inter Milan (2021-2023) qui n'avait pas hésité à débourser 30 millions d'euros à l'été 2022 [hors bonus] pour s'attacher ses services. À peine un an plus tard, Joaquin Correa a toutefois été poussé vers la sortie par les finalistes de la dernière Ligue des champions.



La faute, notamment, à un apport statistique assez faible pour un joueur de son niveau, avec quatre buts et trois passes décisives en plus de 40 apparitions sur l'exercice écoulé. À sa décharge, l'Argentin était toutefois souvent remplaçant, barré par une concurrence XXL avec Lautaro Martinez, Edin Dzeko et Romelu Lukaku à son poste. C'est donc un joueur à la relance que s'offre l'Olympique de Marseille, comme il l'avait fait l'an passé avec Alexis Sanchez, déjà en provenance de l'Inter, et pressenti pour aller prochainement le remplacer en Lombardie dans un drôle de chassé-croisé.

La principale différence entre Correa et Sanchez, c'est que le Chilien était alors un joueur vieillissant, mais qui avait répondu aux attentes pendant plusieurs années, contrairement au premier. A 29 ans, l'Argentin formé à Estudiantes, et arrivé en Europe à 20 ans, en 2014 à la Sampdoria, n'a jamais pleinement confirmé son potentiel. Son meilleur cru reste à ce jour la saison 2020-2021 avec la Lazio, avec 12 buts et 5 passes décisives. Des statistiques honorables, mais loin d'être incroyables pour cet attaquant polyvalent, vif, technique, capable d'évoluer à tous les postes offensifs, et recruté en tant qu'ailier par l'OM.

À Marseille, il devrait en effet principalement évoluer dans le couloir gauche, dépourvu de spécialiste du poste, mais aussi amener de la concurrence à Iliman Ndiaye au poste de deuxième attaquant axial. Alors que plusieurs titulaires marseillais (Aubameyang, Sarr, Ndiaye...) seront concernés par la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024 en janvier, il apportera aussi des solutions à ce moment crucial de la saison. À condition qu'il retrouve une certaine continuité physique, lui qui a, en moyenne, manqué dix matchs par saison sur blessure depuis quatre ans.