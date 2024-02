Football : le PSG du futur, les paris de Lyon... Ce qu’il faut retenir du mercato hivernal

23h59, et pas une minute de plus. Le mercato hivernal s'est clôturé jeudi 1er février en toute fin de soirée, avec quelques derniers mouvements pour les clubs de Ligue 1, qui n'ont pas fait de folie en janvier. L'Olympique lyonnais, qui tente de se maintenir, a été le plus dépensier, tandis que le PSG et ses poursuivants au classement se sont renforcés avec plus de mesure.

Un mercato hivernal plus calme que le précédent

Un an après la tempête du mercato hivernal 2023, qui avait connu des mouvements records, avec 1,46 milliard d’euros injectés sur le marché des transferts du mois de janvier selon la Fifa, le cru 2024 a été bien plus calme sur le Vieux Continent. Les clubs anglais, qui avaient notamment représenté 57,3% du total des dépenses, ont été beaucoup moins dépensiers, tout comme les Saoudiens.

Peu de grands noms ont changé de club. Le plus gros transfert de l’hiver est celui de Vitor Roque, Brésilien de 18 ans, avant-centre en provenance de l’Athletico Paranaense arrivé au FC Barcelone contre 40 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Un Français occupe la deuxième place au classement des montants les plus élevés dépensés cet hiver : il s’agit de l’arrière droit Sacha Boey, 23 ans, recruté par le Bayern Munich à Galatasaray contre 30 millions d’euros (selon Transfermarkt).

Interrogé par l'AFP, Christophe Lepetit, économiste du sport, estime que "le marché hivernal, cette saison, est revenu à ce qu'il était initialement et ce qu'il aurait dû rester, à savoir un marché d'ajustement : les clubs qui ont raté leur mercato d'été, ceux qui déplorent un blessé, ajustent leur effectif en hiver par quelques arrivées ou départs. Mais ne se livrent pas, comme on a pu le voir lors des dernières saisons dans certains clubs, à un immense renouvellement de leur effectif. On est donc retourné cette année dans une forme de normalité".

Le PSG prépare l'avenir

Pour pallier les indisponibilités de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, le PSG a recruté Lucas Beraldo, en provenance de São Paulo, au poste de défenseur central. Le Brésilien, arrivé en début de mercato, a déjà gagné un titre sous le maillot parisien, avec le Trophée des champions.

🎙️ Gabriel Moscardo : « Remporter de nombreux trophées avec ce club ».



Découvrez les premiers mots de notre nouveau Parisien. 🔴🔵#WelcomeMoscardo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2024

Un autre Brésilien, Gabriel Moscardo, a été recruté par le club de la capitale, mais blessé, il a été opéré du pied gauche et prêté à son ancien club des Corinthians, avec qui il reprendra la compétition avant de rejoindre la France en juillet. Les champions de France ont également prêté Hugo Ekitike à l'Eintracht Francfort dans les dernières heures du mercato.

OM : chassé-croisé sur le Vieux-Port

Comme souvent depuis la prise de fonction de Pablo Longoria, l'Olympique de Marseille a fait feu de tout bois durant de mercato hivernal. Après avoir vendu Renan Lodi au club saoudien d'Al-Hilal, les Phocéens ont d'abord attiré deux arrières gauche, Ulisses Garcia (en provenance des Young Boys de Berne) et Quentin Merlin (du FC Nantes). Mais ce sont loin d'être les seuls mouvements d'un mercato marseillais parfois difficile à suivre.

Si le milieu de terrain du Besiktas, Jean Onana, était attendu pour renforcer l'effectif à cause de la blessure longue durée de Valentin Rongier, l'OM a surpris son monde en s'attachant les services de l’attaquant de pointe Faris Moumbagna, transfuge du club norvégien du Bodo/Glimt. Ce dernier remplace numériquement dans le vestiaire Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire du club en janvier 2023, mais déjà expédié en prêt au Genoa.

L’OL tente le tout pour le tout pour se maintenir

Seizième et barragiste au classement de Ligue 1 après un début de saison catastrophique, l’Olympique lyonnais a recruté sans compter cet hiver. Le club rhodanien s’est séparé de joueurs au faible temps de jeu, comme Jeffinho, Tino Kadewere ou Diego Moreira. Mais il a attiré Adryelson et Lucas Perri en provenance de Botafogo, les milieux de terrain Nemanja Matic (Rennes) et Orel Mangala (Nottingham Forest), ainsi que les prometteurs attaquants Gift Orban et Malick Fofana (La Gantoise).

Le feu d'artifice lyonnais s'est toutefois conclu par un pétard mouillé. Evoquée de longs jours, l'arrivée de l'ailier international algérien Saïd Benrahma depuis le club anglais de West Ham a échoué à la dernière minute. "West Ham n'a jamais lancé la moindre procédure technique et ce malgré les relances répétées de l'Olympique lyonnais", a expliqué le club rhodanien dans un communiqué, qualifiant le "comportement" des Hammers "incompréhensible, suscitant des interrogations".

Les outsiders avec parcimonie

Dauphin du PSG, Nice s’est renforcé avec l’arrivée de l’attaquant international espoirs français Mohamed-Ali Cho, en provenance de la Real Sociedad. Les Aiglons ont aussi enregistré les arrivées du gardien Maxime Dupé (Anderlecht) et de l’arrière droit Valentin Rosier (Besiktas). Le troisième au classement, Brest, n’a pas connu de mouvement notoire, tandis que son poursuivant, Monaco, a recruté l’ancien Parisien Thilo Kehrer (West Ham).

Cinquièmes, les Lillois se sont eux activés sur les dernières heures du mercato, avec les arrivées de deux internationaux espoirs portugais, Tiago Morais (Boavista) et Rafael Fernandes (Arouca) et de l'attaquant serbe Andrej Ilic, arrivé du club norvégien de Valerenga.