Football : le Bayern Munich annonce l'arrivée de l'attaquant de Liverpool Sadio Mané

Sadio Mané poursuit son tour d'Europe. Après la France, l'Autriche puis le Royaume-Uni, le Sénégalais est attendu en Allemagne. Le Bayern Munich a confirmé, mercredi 22 juin, l'arrivée de l'attaquant de Liverpool, où il évoluait depuis l'été 2016.

Agé de 30 ans, Sadio Mané s'est engagé pour trois saisons, jusqu'en 2025, avec le club de Bundesliga. Le Bayern Munich s'offre ainsi un joueur vainqueur de la Ligue des champions sous le maillot des Reds en 2019 (double finaliste en 2018 et 2022) et de la dernière Coupe d'Afrique des nations avec la sélection sénégalaise.

Auteur de 120 buts avec les Reds

Après deux saisons à Southampton, Sadio Mané a changé d'envergure à Liverpool. Il fait partie de ces transferts qui ont remis les Reds au sommet de l'Europe, mais aussi de l'Angleterre, avec un titre de champion en 2020, après trois décennies de disette.

Son désormais ancien club lui a rendu un hommage appuyé mardi : "Il quitte Anfield accompagné des meilleurs vœux de tous, et avec la collection complète : Premier League, Ligue des champions, Mondial des clubs, Supercoupe d'Europe, coupe d'Angleterre et coupe de la Ligue. En 269 apparitions, il a apporté 120 buts, 38 passes décisives et un nombre incalculable de sourires et de médailles". Auteur de 23 buts cette saison avec Liverpool (dont cinq en C1), Sadio Mané fait partie des noms régulièrement cités pour le prochain Ballon d'or.