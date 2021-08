DIRECT. Lionel Messi sur le point de s'engager avec le PSG et de rejoindre Mbappé, Neymar et Verratti

Ce qu'il faut savoir

La Pulga à Paris, c'est fait. L'attaquant argentin Lionel Messi est attendu mardi 10 août dans la capitale française pour s'engager auprès du Paris Saint-Germain, selon les informations de France Bleu Paris. Le sextuple Ballon d'Or pourrait signer son contrat dès mardi après-midi et ainsi rejoindre la Ligue 1. Suivez les dernières informations dans notre direct.

Un contrat de deux ans. Lionel Messi doit s'engager pour deux ans auprès du club, selon des sources concordantes. Son arrivée a été conclue sans aucune indemnité de transfert, mais un salaire compris entre 30 et 35 millions d'euros par an est évoqué. Il va ainsi retrouver son ex-coéquipier, Neymar, ainsi que son compatriote Angel Di Maria.

Des dizaines de supporters en attente. Depuis dimanche, plusieurs fans du PSG attendaient la star du football à l'aéroport du Bourget et aux abords du Parc des Princes dans l'espoir de voir arriver la star. Son arrivée est prévue mardi en début d'après-midi, rapporte France Bleu Paris.

Les larmes de Lionel Messi à son départ du FC Barcelone. Le joueur a confirmé, en larmes, dimanche son départ du FC Barcelone, son club formateur, au sein duquel il jouait depuis 21 ans. "J'ai tout fait pour rester au club. Le club a réfléchi et on a vu que ce n'était pas possible. Je veux assurer que j'ai fait tout mon possible de mon côté. L'année dernière, je ne voulais pas rester, mais cette année oui", a-t-il expliqué. Il avait évoqué à ce moment son transfert au PSG comme "une possibilité".