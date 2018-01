Football : l'international footballeur français Olivier Giroud rejoint Chelsea

En manque de temps de jeu à Arsenal, le Français a signé avec les Blues jusqu'en juin 2019.

A quelques mois de la Coupe du monde, il était temps pour Olivier Giroud de changer d'air. En manque de temps de jeu à Arsenal, le footballeur français a décidé de rejoindre Chelsea. Le transfert a été officialisé mercredi 31 janvier, pour une somme évaluée à quelque 22 millions d'euros, et un contrat courant jusqu'en juin 2019. L'objectif du joueur est clair : se battre pour jouer un peu plus et assurer sa place à la Coupe du monde avec l'équipe de France.

Après cinq ans et demi chez les Gunners, c'est une page qui se tourne et un gros pari pour l'attaquant, âgé de 31 ans. Depuis l'arrivée d'Alexandre Lacazette, le grand barbu est peu utilisé à Arsenal et a senti que son sort risquait d'empirer encore avec l'arrivée du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Un challenge compliqué à Chelsea

Le longiligne attaquant a beau être performant en Bleu et jouir de la confiance de Didier Deschamps, il ne peut se satisfaire de voir son avant-centre sur le banc, alors que la concurrence est vive en attaque et que les petits jeunes sont brillants, Kylian Mbappé en tête.

A Chelsea, il n'est pas sorti d'affaire, mais il fait au moins figure de deuxième choix derrière Alvaro Morata, plutôt que de rester dans l'ombre d'Aubameyang et Lacazette à l'Emirates Stadium. L'entraîneur des Blues, Antonio Conte, a clairement réclamé un profil de pivot, à la Giroud, capable de combiner avec les flèches Pedro, Hazard et Willian. Le Français veut croire en sa bonne étoile et à ce voyage en Russie en juin prochain.