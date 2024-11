Match France-Israël : "C'est scandaleux et indigne que ce match se tienne", fustige la députée LFI-NFP Nathalie Oziol

Nathalie Oziol, députée La France insoumise-Nouveau Front populaire de l'Hérault, et Gaëtan Dussausaye, député Rassemblement national des Vosges, étaient les invités du duel du 11h/13h de franceinfo, jeudi 14 novembre.

Dans le cadre de la Ligue des nations, un match de football France-Israël se tiendra au Stade de France dans la soirée du jeudi 14 novembre. Emmanuel Macron et Michel Barnier font partie des personnalités politiques qui assisteront à ce match.

Ont-ils raison d'y aller ? "Non", répond Nathalie Oziol, députée La France insoumise-Nouveau Front populaire (LFI-NFP) de l'Hérault, sur franceinfo. "D'abord, c'est scandaleux et indigne que ce match se tienne. On est dans un contexte de génocide, de colonisation en Cisjordanie et de généralisation du conflit au Liban", déplore-t-elle. "C'est assez humiliant de voir le président de la République, le Premier ministre, les anciens présidents accourir à ce match, alors qu'il y a une semaine, deux gendarmes français étaient arrêtés par la police israélienne sur des territoires qui relèvent de l'autorité française" à Jérusalem, ajoute Nathalie Oziol.

"Une forte valeur symbolique"

Se disant "profondément choqué" par les propos de la députée LFI-NFP, Gaëtan Dussausaye, député Rassemblement national (RN) des Vosges, ajoute sur franceinfo qu'ils "ne l'étonnent pas, étant donné le comportement qui est celui de LFI et de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon depuis des mois et des années sur la question de l'antisémitisme". "En réalité, ce match a une forte valeur symbolique, parce qu'il a lieu quelques jours après des agressions violentes et antisémites à Amsterdam" aux Pays-Bas, affirme le député RN.

Regardez l'intégralité du duel dans la vidéo ci-dessus.