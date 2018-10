Marianne Mako, l'ancienne journaliste de Téléfoot, est morte à l'âge de 54 ans

Elle a été l'une des premières femmes à parler de football sur un plateau de télévision et a dû batailler contre le sexisme de ses confrères.

Elle restera comme la première femme journaliste à avoir parlé de football à la télévision. Marianne Mako, ancienne journaliste de Téléfoot, s'est éteinte, lundi 1er octobre, à l'âge de 54 ans. Sébastien Barniaud, grand reporter à TF1, a annoncé la nouvelle sur Twitter, avant que la chaîne ne confirme rapidement par communiqué. "La Pionnière de la féminisation du journalisme sportif en France est partie", a écrit le journaliste.

La Pionnière de la féminisation du journalisme sportif en France est partie ... douces pensées @telefoot_TF1 #RipMarianneMako pic.twitter.com/YwxWdvDINV — Barniaud Sébastien (@BarniaudSeb) 1 octobre 2018

Marianne Mako, figure de Téléfoot et une des premières femmes journalistes de sport nous a quittés. Pensées émues pour sa famille et ses proches pic.twitter.com/EUAZbk2gow — Téléfoot (@telefoot_TF1) 1 octobre 2018

Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et d'autres journalistes ont suivi l'exemple et ont rendu hommage à Marianne Mako sur les réseaux sociaux. "Marianne était une femme adorable et une journaliste engagée qui a défriché le terrain pour les générations qui suivaient", a tweeté la journaliste Nathalie Simon. "Elle était la première à parler foot à la télé, grâce à elle on s’est dit que c’était possible", a ajouté Estelle Denis.

Oh mais nonquelle triste nouvelle . Marianne était une femme adorable et une journaliste engagée qui a défriché le terrain pour les générations qui suivaient . RIP Marianne et merci #mariannemako @MarianneMako https://t.co/8NBncIf6bl — Nathalie Simon (@nathsimofficiel) 1 octobre 2018

Elle était la première à parler foot à la télé, grâce à elle on s’est dit que c’était possible. Merci Marianne. Pour tout. #triste #mariannemako pic.twitter.com/95twoGw543 — Estelle Denis (@DenisEstelle) 1 octobre 2018

Virée de Téléfoot en 1997 après dix ans de collaboration, Marianne Mako a par la suite dénoncé le sexisme dans l'émission, en visant particulièrement le commentateur Thierry Rolland. Remplacée par Sophie Thalmann, elle s'est ensuite éloignée du monde du football et des médias.