Vous avez manqué les buts de PSG-Manchester City ? Revivez les réalisations de Marquinhos, De Bruyne et Mahrez en 3D et analysées par notre consultant Eric Roy.

15e minute : Marquinhos sonne la charge

Le PSG entame bien son match et enchaîne les corners. Di Maria fait parler sa patte gauche et trouve Marquinhos. Le défenseur brésilien place un coup de tête rageur et met les siens sur les bons rails. Déjà décisif l'an passé en Ligue des champions en quart de finale contre l'Atalanta et en demi-finale contre Leipzig, le capitaine parisien récidive après avoir déjà marqué à Munich il y a quelques semaines.

64e minute : à 33 mètres des buts, le ballon de filou de De Bruyne laisse Paris sur place

Depuis le retour des vestiaires, Manchester City a retrouvé des couleurs. Son maître à jouer Kevin De Bruyne hérite d'un ballon à 33 mètres du but de Keylor Navas. Le Belge cherche à trouver un coéquipier dans la surface, alors que la défense parisienne est aspirée par les attaquants adverses. Tout le monde se laisse surprendre Keylor Navas ne peut pas intervenir, et les Citizens reviennent à hauteur.

71e minute : le mur parisien s'effrite, Mahrez et City en profitent

Idrissa Gueye, décidément peu inspiré en deuxième période puisqu'il sera exclu quelques minutes plus tard, commet une faute sur Phil Foden et offre un excellent coup franc plein axe. A 24 mètres du but, les tireurs ne manquent pas dans les rangs de City. On pense que le pied droit de De Bruyne va exécuter la sentence mais c'est finalement Mahrez qui tente sa chance du gauche. La frappe de l'Algérien transperce le mur du PSG, coupable sur ce coup. Keylor Navas peut pester, Manchester City prend les devants pour de bon.