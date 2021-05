Premier League : le public de retour dans les stades pour les deux dernières journées

Du public va faire son retour dans les stades anglais. En effet, dans un communiqué publié mercredi 5 mai, la Premier League a annoncé que les supporters pourraient venir au stade encourager leur équipe, lors des 37e et 38e journées de championnat.

Cependant, il y a un bémol dans cette annonce : aucun supporter ne pourra suivre son équipe en déplacement. "À la suite d'une consultation avec les clubs, il a été décidé de ne pas autoriser les fans à faire des déplacements en raison des problèmes que cela poserait", explique le communiqué.

