Ligue des champions : le Bayern dos au mur, le Real Madrid proche du but, Guardiola et Simeone face-à-face... les enjeux des quarts de finale retour

Même sans équipe tricolore au menu, ces quarts de finale de Ligue des champions, qui débutent mardi 12 avril, ne sont pas dénués d'intérêt. Liverpool et le Real Madrid abordent certes leurs réceptions de Benfica et Chelsea avec un écart conséquent, mais la suppression de la règle du but à l'extérieur les poussent à la vigilence. Battus d'une courte tête sur les pelouses de Manchester City et Villarreal, l'Atlético de Madrid et le Bayern vont tenter de renverser la vapeur à domicile. Présentation des principaux enjeux.

Bayern-Villarreal : les Bavarois en mission

Après une victoire lors de la première manche, il est de coûtume de dire que la moitié du travail est fait. Pour Villarreal, l'équation semble un brin plus complexe. Car en face se présente un Bayern rompu aux retournements de situation. En huitièmes, les Munichois avaient péniblement arraché le nul à Salzbourg (1-1), avant de pulvériser le club autrichien au retour (7-1). Très convaincant au match aller (1-0), Villarreal est prévenu et pourait regretter les nombreuses occasions ratées à l'aller.

Mais le club dirigé par Unai Emery sait, lui aussi, y faire dans cette configuration. Leur triomphe à Turin en huitième de finale retour (0-3) constitue une reférence en matière d'organisation défensive et d'efficacité en contre-attaque. Subir pour mieux punir, la devise est toute trouvée pour l'ancien coach du PSG. Un match à suivre mardi soir, sur beIN Sports 1.

Chelsea-Real Madrid : Benzema sur sa lancée ?

Impossible d'y couper. Déjà auteur d'un triplé en huitième de finale retour contre le PSG (3-1), Karim Benzema a remis le couvert au match aller, à Stamford Bridge (1-3). L'attaquant rhôdanien sera inéluctablement scruté à Madrid, mardi soir, dans un match à suivre sur Canal + et RMC Sport. Thomas Tuchel a de quoi s'arracher les cheveux : d'un côté, le technicien allemand doit surveiller la science du placement de "KB9". De l'autre, son équipe doit résoudre ses problèmes d'efficacité entrevus à l'aller.

A Southampton samedi, Chelsea a corrigé le tir (0-6). Souvent décrié pour sa maladresse face aux cages, Timo Werner s'est fendu d'un doublé prometteur. Martyriser la 18e défense de Premier League est une chose, faire plier l'arrière-garde du leader incontesté de la Liga en est une autre. L'enjeu est de taille pour des Blues contraints de scorer, a minima, deux fois pour espérer poursuivre leur route en C1 et conserver leur couronne européenne.

Atlético-Manchester City : le Cholismo est-il mort ?

Existe-t-il deux footballs irréconciliables ? Le clivage entre les philosophies prônées par Pep Guardiola et Diego Simeone est tel que la question mérite d'être posée. Le match aller (victoire 1-0 des Cityzens) constitue, en ce sens, une caricature. Coincé dans une approche des plus restrictives, l'Atlético de Madrid a tiré une seule fois au but. Les Colchoneros ont fait preuve de grinta et montré une organisation défensive cohérente, mais il est inenvisageable de se qualifier en produisant si peu.

Mais, sur le papier au moins, les arguments ne manquent pas. Antoine Griezmann, João Félix et Luis Suárez constituent, pèle-mêle, l'artillerie rojiblanca. A la traîne en Liga, le champion d'Espagne en titre sera, en plus, privé d'une partie de ses supporters après la fermeture d'une tribune. Le handicap est de taille, au regard de la ferveur du public madrilène. Les amateurs de tactique se régaleront mercredi soir, sur Canal + Sport et RMC Sport.

Liverpool-Benfica : circulez, y'a rien à voir

On ne vous en voudra pas si vous passez votre chemin. Sans être totalement courue d'avance, la qualification de Liverpool face à Benfica ne fait pas franchement de doute. Aisément victorieux à Lisbonne (1-3), les Reds ont un pied et quatre orteils en demi-finale. Sans être ridicules au match aller, les Portugais ont subi la loi d'une équipe rompue aux joutes éliminatoires de la C1. Benfica, déjà hors-course pour le titre dans son championnat, va tenter de décrocher une victoire de prestige.

Un coup de pouce de Jürgen Klopp n'est pas à exclure : le tacticien des Scousers pourrait faire tourner pour cette rencontre, intercalée entre deux duels contre Manchester City. Mais l'équipe concoctée sera, quoi qu'il en soit, très compétitive. Les irréductibles pourront tout de même suivre la rencontre mercredi soir, sur beIN Sports 1.