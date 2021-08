Lionel Messi au PSG : "Le Paris Saint-Germain passe dans une autre dimension", assure l'ancien footballeur Éric Rabésandratana

"On est sur une autre planète, la chance de l'avoir au PSG est incroyable", s'est réjoui le consultant, ancien joueur parisien.

"C'est un joli coup. Le PSG passe dans une autre dimension", a réagi sur franceinfo Éric Rabésandratana, ancien joueur du PSG et consultant France Bleu, après l'annonce de l'arrivée de Lionel Messi au PSG. "On avait déjà passé un cap avec Neymar, mais avec Messi, qui est l'un des deux meilleurs joueurs au monde, vous passez un cap et cela se voit sur les réseaux sociaux."

Dès dimanche, des supporters du PSG attendaient Messi à l'aéroport du Bourget. "C'est incroyable, mais c'est à la hauteur de son talent, de ce qu'il peut dégager. C'est un joueur très important, il va amener son talent, son expérience, a assuré Éric Rabésandratana.

"Tout le monde a envie de jouer contre Messi, de voir Messi, c'est vraiment quelqu'un qui représente le football, qui aura marqué sa génération avec Ronaldo." Éric Rabésandratana à franceinfo

Le consultant et ancien joueur insiste sur le rôle que va pouvoir jouer Messi pour l'ensemble de l'équipe du PSG : "C'est un joueur qu'on n'entend pas en dehors du terrain, il va amener aussi peut-être un peu de sérénité par rapport à tout ce qu'on peut entendre autour du PSG. Il est capable de faire jouer les autres, de faire la différence par lui-même. C'est quelque chose de positif. On est sur une autre planète. La chance de l'avoir au PSG est incroyable."