Football : les 63 000 billets du match amical Argentine-Panama vendus en moins de deux heures

Plus d'un million et demi de personnes, qui espéraient obtenir un billet, se sont connectées sur le site. Rencontre avec des fans de Lionel Messi qui ont pu obtenir le précieux sésame.

Le retour du Messi. Jeudi 23 mars, l’équipe de foot argentine jouera un match contre le Panama à Buenos Aires. Les champions du monde, qui n’étaient pas revenus dans la capitale argentine depuis leur historique arrivée triomphale après leur victoire au Qatar contre l'équipe de France, sont attendus par tout un peuple.

Et une chose est claire : trois mois après, la folie du Mondial qui s'était dissipée est revenue en force. Preuve en est : la fièvre qui s'est emparée de la billetterie de ce match amical au stade Monumental de Buenos Aires. Les quelque 63 000 entrées se sont vendues en moins de deux heures. La Fédération argentine de football, qui a, par ailleurs, prévu des festivités pour célébrer le titre mondial de l'Albiceleste face aux Bleus, a précisé avoir reçu plus de 130.000 demandes d'accréditation de médias, alors que la tribune de presse ne peut accueillir que 344 journalistes.

Il y a eu plus d’un million et demi de personnes dans la file d'attente sur le site. Parmi elles : Daniela, 37 ans, qui n'a pas pu acheter de billets. " Je me suis connectée cinq minutes avant l’heure de vente et la page m’a envoyé automatiquement un numéro dans la file d'attente, raconte-t-elle. Quand je l’ai vu, j’ai su que je n’avais aucune chance", d'obtenir un billet, "puisque j'étais le numéro un million et quelques", ajoute-t-elle. Et d'ajouter un peu amère : "Mon illusion a disparu à cet instant précis".

"On était tous autour du portable"

Les plus organisés ont pu décrocher une entrée. C’est le cas de Patricio, 16 ans. Avec sa famille, ils ont connecté dix appareils, ordinateurs, tablettes, portables deux heures avant. Son téléphone avait le numéro 9 000 et l’attente d’1 h 30 a été dure.

"On était tous autour du portable, à faire attention qu’il ait de la batterie, qu’il ne s’éteigne pas, témoigne-t-il à franceinfo. On était anxieux et très nerveux. Jusqu’au moment où je suis entré sur le site, j’ai rapidement acheté les quatre places maximum autorisées par le dispositif. Et là, ça a été une sensation de soulagement et de bonheur parce qu’on savait qu’on allait voir Lionel Messi !3, souffle-t-il. Les centaines de milliers de supporters sans billets sont désormais attendus jeudi 23 mars autour du stade de River Plate.

Quant au génie argentin, qui a voyagé avec son épouse et leurs trois enfants, est évidemment au cœur de toutes les attentions depuis son arrivée, lundi 20 mars, dans la capitale.

Si Lionel Messi a rejoint le camp d'entraînement de l'Albiceleste à Ezeiza, dans la périphérie de Buenos Aires, son dîner, qui se voulait en toute discrétion dans le quartier de Palermo, a donné lieu à un spectacle insolite : des centaines de fans ont chanté et scandé son nom devant un restaurant.