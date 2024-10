Ligue des champions : "Tout le monde va la retenir"... La victoire "historique" de Lille face au Real Madrid ravit joueurs et supporters

"J’ai l’impression qu’on a perdu d’avance", se plaignait le Lillois Thomas Meunier face aux questions des journalistes mardi, à la veille de l'affiche Losc-Real Madrid. Il faut dire que peu voyaient les Dogues s’imposer contre les tenants du titre en Ligue des champions, invaincus depuis 14 matchs dans la compétition. Mais mercredi 2 octobre, les Nordistes ont réalisé un exploit monumental, devant leur public en triomphant des Galactiques (1-0).

Il y a eu Manchester United en 2005 (1-0 à Old Trafford) et Milan en 2006 (2-0 à San Siro), mais ces dernières années, les exploits du Losc en Ligue des champions étaient inexistants. Les Lillois disputent la C1 pour la troisième fois en cinq saisons, et tiennent, après mercredi soir, une victoire référence. "Tout le monde va la retenir, et dans 20 ans, quand j’aurai arrêté ma carrière, je pourrai dire que j’ai battu le Real Madrid à domicile. Je pense que tout le monde a eu les yeux qui brillaient dans le stade et tout le monde pourra dire qu’il était là", souriait Lucas Chevalier, l’enfant du club, après la partie.

Celui-là il a une saveur particulière 😍



𝑳𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 ⚜️ pic.twitter.com/6OapQWQ0vK — LOSC (@losclive) October 2, 2024

Effectivement, dans les tribunes, des animations inhabituelles à l’entrée des joueurs rappelaient le prestige du match à jouer. Et comme Romain, rencontré à l’issue de la partie, beaucoup de supporters avaient la voix cassée : "C’est juste incroyable, c’est le Real Madrid, à la maison en plus. Avant le match, je voyais bien le Real nous mettre quatre ou cinq buts, et au final on va bien fêter ça, on ne va pas dormir de la nuit". "C’est ce pour quoi on fait ce métier, partager des émotions très fortes avec le public, entre nous, avec nos familles, avec tous les gens qui nous entourent, avec ceux qui sont un peu plus dans l’ombre. C’est ce qui fait la beauté de ce sport", répondait pudiquement Bruno Genesio en conférence de presse.

"Pas un hold-up"

Mais au-delà des émotions, joueurs et supporters partageaient mercredi soir la fierté d’un match abouti. "Le Real n’a rien fait, ils n’ont pas existé", insiste Antoine, le Losc en bandoulière. "Ce n’était pas un hold-up ce soir, confirme Lucas Chevalier, auteur de cinq arrêts déterminants. Tout le monde a été énorme, et j’ai envie de dire que c’est historique. On n’avait même pas notre onze type et on avait des joueurs de la Youth League (U19) sur le banc, donc c’est encore plus beau".

Son président, Olivier Létang, a lui tenu à rappeler le palmarès impressionnant de l'ogre madrilène - six Ligues des champions sur les dix dernières années - pour mesurer un peu plus la portée de cette exceptionnelle victoire lilloise. "Mais le club progresse quand on commence à gagner ce genre de combats et qu’on est en capacité de gagner le match qui suit", a-t-il aussitôt ajouté. Les yeux déjà tournés vers Toulouse, la prochaine équipe sur leur chemin, les joueurs du Losc ne pourront désormais plus avancer masqués.