Ligue 1 : Après le sacre du LOSC, une fête sans fin dans les rues de Lille

"C’est fou ce qu’un crépuscule de printemps ressemble au même crépuscule qu’il y a 10 ans...", chantait Patrick Bruel. Une décennie après son dernier titre de champion de France, le LOSC a remporté à nouveau la Ligue 1 au terme de cette saison 2020-2021. Et comme il y a dix ans, ses supporters ont envahi les rues de Lille pour fêter le titre dès le coup de sifflet final, dimanche 23 mai. Plus tard dans la nuit, les nouveaux champions de France ont reçu un accueil triomphal à leur retour à l’aéroport.

"Tout ce dont nous rêvons, c’est de revoir Lille champion", chantaient les supporters des Dogues ces dernières semaines. Comme pour s’assurer que leur rêve était bien devenu réalité, ils ont convergé vers le centre de la capitale des Flandres dès la fin du match contre Angers pour communier ensemble. Couvre-feu oublié, ils étaient des milliers réunis sur la Grand Place de Lille, chantant l’hymne du club et célébrant le titre de champion acquis par leurs joueurs. Feux d’artifices, pétards et fumigènes étaient évidemment de la partie, emplissant l’air lillois d’une odeur de poudre.

Pendant plus de deux heures, les supporters du LOSC ont entonné leurs chants, et certains se sont même baignés dans la fontaine, comme Yoann, 24 ans : "L'eau était un peu fraîche, mais en vérité ce n'est pas comparable à la chaleur de ce qui se passe ce soir. C'est incroyable". Un peu plus à l'écart de la foule, Grégory est venu avec ses deux garçons, âgés de 13 et 11 ans, impressionnés par la foule : "C'est le premier titre du LOSC qu'ils peuvent vivre et c'est important pour moi de les emmener voir ça, de partager ça avec eux. Puis demain il n'y a pas école".

Sophiane est lui revenu de Paris pour l'occasion : "J'ai 24 ans et je voulais vivre ce dernier match à Lille. J'étais trop jeune pour vivre pleinement le dernier titre". Laetitia, abonnée au LOSC depuis 18 ans, était heureuse de pouvoir retrouver les autres supporters, elle est venue avec un ami : "On voulait voir l'ambiance et fêter ça comme il se doit. On essaye quand même de faire attention aux gestes barrières, et avant de venir, on a vérifié que les policiers ne verbalisaient pas".

Les marches du Théâtre du Nord ont été prises d'assaut par les supporters. (Hortense Leblanc)

Sept personnes interpellées

Les forces de l'ordre ont tout de même évacué le centre-ville de Lille vers une heure du matin. Sept personnes ont été interpellées durant ces festivités, a annoncé la préfecture du Nord. Parmi elles, une est poursuivie pour "tentative d'homicide sur les forces de l'ordre au moyen d'un véhicule", trois pour des jets de projectiles, deux pour des feux de poubelle et une pour "détention d'engins pyrotechniques". Vingt personnes, dont trois ont dû être transférées à l'hôpital, ont également été prises en charge par la protection civile.

Une fête prolongée à l'aéroport

Pour certains, la soirée était néanmoins loin d'être finie puisque les fans des Dogues s'étaient donnés rendez-vous à l'aéroport de Lesquin pour accueillir leurs joueurs en héros. Et si la pluie et l'atterrissage tardif des joueurs, aux alentours de quatre heures du matin, en ont découragé certains, Erwan et ses proches tenaient à être présents : "C'est important pour moi, parce que demain je travaille et que je ne pourrai pas être présent à la parade. C'est un bonheur immense, une façon de les remercier de nous avoir rendu heureux malgré le Covid", explique-t-il, vêtu de son maillot floqué du nom de Burak Yilmaz, le meilleur buteur lillois cette saison.

Les joueurs du #LOSC quittent @Aeroport_Lille sous les chants de leurs supporters

Félicitations aux nouveaux champions de France ⚽#losclive #Champions4You pic.twitter.com/A8bnYn4YRc — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) May 24, 2021

Les joueurs du LOSC recevront leur trophée de champions de France de Ligue 1 lundi 24 mai à 15h30 lors d'une cérémonie privée au Domaine de Luchin, puis ils prendront la direction du centre-ville de Lille où une parade en bus débutera à 16h30.