Monaco-Bayer Leverkusen : imbattable en 2023, le club du Rocher champion des bonnes résolutions

Le club de la principauté, qui vise une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa jeudi, s'est fait une spécialité d'entamer ses deuxièmes parties de saison tambour battant.

C'est devenu une habitude. Depuis trois saisons, l'AS Monaco est transfigurée à chaque passage à la nouvelle année. Stricte application du "bien manger, bien dormir" ou simple déclic mental, les résultats sont là même si la formule n'a pas encore été révélée. Invaincu lors de ses 11 matchs joués depuis le retour de la trêve liée à la Coupe du monde, le club du Rocher est en position favorable face au Bayer Leverkusen, en barrage retour de Ligue Europa, jeudi 23 février (3-2 à l'aller en Allemagne).

Le club de la principauté a l'occasion de profiter de cette très bonne lancée pour nourrir l'espoir d'une épopée européenne, ce qui ne lui est plus arrivé depuis la saison 2016-2017 et la défaite en demi-finales de la Ligue des champions contre la Juventus Turin. Pour Philippe Clement, pas question de calculer, d'économiser ses forces pour jouer le podium en championnat. "Je veux des gagnants et voir chaque jour des joueurs qui donnent tout, et ce dès l'échauffement. (...) Si on travaille toute l'année pour aller en compétition européenne, ce serait fou de se dire qu'on ne veut pas être fatigués pour la Ligue 1", a insisté l'entraîneur de l'ASM en conférence de presse, mercredi.

Un déclic mental

Preuve de l'excellente forme monégasque une fois les fêtes de fin d'année passées, le club n'a perdu que 2 de ses 36 derniers matchs joués en janvier ou février toutes compétitions confondues. En 2020-2021, le club avait récolté 12 points de plus lors de la phase retour en L1 (45 contre 33 sur les 19 premières journées). Même chose en 2021-2022, avec 11 points de plus (40 contre 29). Mais, l'année dernière, la spirale positive en championnat avait débuté légèrement trop tard, juste après l'élimination contre Braga en huitièmes de finale de Ligue Europa, le 17 mars.

Le mot d'ordre est d'avancer sans s'éparpiller. "Il faut qu'on applique ce qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant. Sur le terrain, continuer à presser comme on le fait et ne pas laisser de place au doute", a calmement expliqué Axel Disasi, mercredi. Il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit à cette équipe actuellement considérée comme "la plus structurée de la Ligue 1" par Thierry Henry. Malgré le départ de son défenseur central Benoît Badiashile à Chelsea, l'ASM a trouvé un équilibre avec un dispositif en 4-2-3-1 en incorporant à son attaque le jeune Eliesse Ben Seghir, révélation du début d'année 2023.

La profondeur de l'effectif est telle que Clement peut se permettre de faire débuter sur le banc Breel Embolo (13 buts cette saison) ou Wissam Ben Yedder (19 buts) sur certaines rencontres, sans que cela n'ait d'impact négatif sur leur rendement. D'après le coach belge, ses joueurs ont franchi un cap sur le plan mental : "L'état d'esprit a changé. Il y a beaucoup plus de maturité et de leadership dans les moments difficiles. On est plus solidaires et il y a plus de communication entre les joueurs". Jeudi, la mission est de montrer cette force mentale pour au moins conserver le petit but d'avance, arraché une semaine plus tôt.