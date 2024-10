Ligue Europa : un OGC Nice inoffensif s'incline face à Ferencváros

Une défaite inquiétante. L'OGC Nice s'est incliné en Hongrie face au Ferencváros (1-0), jeudi 24 octobre. Après un match nul contre la Real Sociedad (1-1) et une lourde défaite sur la pelouse de la Lazio Rome (4-1), les Niçois n'ont pas réussi à se rassurer contre un adversaire pourtant jugé plus faible.

Dès le premier quart d'heure de jeu, les Aiglons ont concédé l'ouverture du score. Sur un coup franc et une déviation de la tête du joueur français de Ferencváros, Ibrahim Cissé, le ballon est projeté par le Niçois Moïse Bombito (15e) dans son propre but. Par la suite, les joueurs de Nice, huitièmes de Ligue 1, n'ont jamais su comment réagir après ce coup du sort.



Le portier niçois, Marcin Bulka, a dû même s'employer à plusieurs reprises pour éviter un second but. Malgré les entrées en jeu de Jérémie Boga, Mohamed-Ali Cho et Youssoufa Moukoko, l'attaque azuréenne est restée trop brouillonne et inefficace. Pour conclure une soirée déjà délicate, Pablo Rosario a été exclu pour une faute en tant que dernier défenseur et manquera le prochain match.

Un seul point en trois matchs

Avec cette nouvelle défaite, les Niçois stagnent dans le bas de classement de la Ligue Europa. Après trois matchs disputés sur les six de la phase de groupes, les Azuréens occupent provisoirement la 31e place sur les 36 clubs classés. Les hommes de Franck Haise devront impérativement réagir lors de leur prochain match à domicile contre Twente (Pays-Bas) s'ils veulent encore espérer atteindre les barrages.