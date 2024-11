Ligue Europa : très réaliste, Lyon s'impose largement à Qarabag

Lyon repart de l'avant en Ligue Europa. Bien parti dans sa campagne avec deux victoires (Olympiakos et Rangers), l'Olympique lyonnais avait, depuis, calé avec une défaite (Besiktas) et nul (Hoffenheim), jusqu'à ce jeudi 28 novembre. En déplacement à Qarabag (Azerbaïdjan), les hommes de Pierre Sage se sont imposés largement 4-1, mais ce ne fut pas sans mal.

A vrai dire, le score final apparaît presque sévère tant les Lyonnais ont subi les offensives de Qarabag en première mi-temps. Mais ce sont bien eux, sur une offensive lancée par un Rayan Cherki souvent lumineux mais pas toujours lucide, qui ont ouvert le score par Georges Mikautadze (15e), plus tard auteur d'un doublé plein de sang-froid (80e).

Les Azerbaïdjanais ont persisté à se ruer vers le but de Lucas Perri, trouvant la transversale et le poteau, mais sans tromper le gardien des Gones jusqu'à ce penalty en toute fin de rencontre, concédé par Maitland-Niles et transformé par un certain... Juninho (86e).

La splendide frappe de Corentin Tolisso

A l'inverse, Corentin Tolisso, d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface, est venu une seconde fois doucher l'enthousiasme de Qarabag (63e). Dans la foulée, Malick Fofana a enterré une possible rébellion avec un troisième but à la réception d'un centre de Saïd Benrahma (68e).

Avant de recevoir Francfort et de se déplacer à Fenerbahçe, Lyon a été bien inspiré d'aller chercher des points en Azerbaïdjan et se rassure, lui qui est au ralenti en Ligue 1 (trois nuls sur ses quatre derniers matchs). Avec cette troisième victoire en cinq matchs, l'OL monte provisoirement à la 6e place, directement qualificative pour les huitièmes de finale.