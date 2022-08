Ligue Europa : Rennes avec le Dynamo Kiev et le Fenerbahçe, Monaco et Nantes épargnés par le tirage au sort

On connaît les compositions des groupes de Ligue Europa. Le tirage au sort de la deuxième plus grande compétition continentale a eu lieu, vendredi 26 août, à Istanbul (Turquie) et les trois clubs français ont évité les cadors européens.

Rendez-vous le 8 septembre

Les Monégasques, éliminés en huitièmes de finale par Braga la saison passée, seront opposés à l’Etoile Rouge de Belgrade, au club hongrois du Ferencvaros et le champion de Turquie, Trabzonspor. Dans le groupe B, le Stade rennais défiera le Dynamo Kiev, le Fenerbahçe et le club chypriote de Larnaca. Nantes, vainqueur de la Coupe de France et qui dispute sa première compétition européenne depuis 21 ans, affrontera dans le groupe G l’Olympiakos, Qarabag et Fribourg. Les premiers matchs de C3 auront lieu le 8 septembre.