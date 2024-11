Ligue Europa : Lyon ramène un point frustrant d'Hoffenheim après une fin de match riche en rebondissements

Lyon a tenu sa victoire pendant deux minutes, mais devra se contenter du match nul. Contre Hoffenheim (2-2), pour le compte de la quatrième journée de la Ligue Europa, les protégés de Pierre Sage sont passés par toutes les émotions en fin de match.

Alors que le score était figé à 1-1 depuis la 66e minute, le capitaine Alexandre Lacazette, sorti du banc, a donné l'avantage aux siens à la 93e minute, d'une volée en pivot sur un corner qu'il a lui-même obtenu. Les Lyonnais avaient alors toutes les raisons de croire qu'ils avaient fait le plus dur. Mais c'était sans compter sur l'égalisation d'Hoffenheim juste avant le coup de sifflet final par Umut Tohumcu (90e+5), présent et surtout seul à l'entrée de surface après un ballon mal renvoyé par la défense lyonnaise.

SCÉNARIO INCROYABLE DANS LE MATCH DE L'OL ! 🤯



Lacazette pensait offrir la victoire aux siens dans les arrêts de jeu mais Tohumcu égalise juste derrière et obtient le match nul 🫢#HOFOL | #UEL pic.twitter.com/y4qKKHMaU1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2024

Lyon en panne de victoires

Une défaite "cruelle et inadmissible", selon les mots de Pierre Sage qui n'avait pas encore digéré le scénario au moment de se présenter face au micro de Canal+. "Quand on marque en fin de match, on ne peut pas encaisser un but aussi vite", grimaçait de son côté Maxence Caqueret, titulaire au coup d'envoi, qui avait manqué les deux dernières rencontres sur choix du coach. Pour la quatrième sortie consécutive, Lyon voit la victoire s'échapper.

Paradoxalement, le match nul apparaît comme décevant, mais il était plutôt heureux avant la fin du temps réglementaire, tant cet OL largement remanié (10 changements par rapport au dernier match contre Lille) a souffert. Rémy Deschamps, qui vivait sa première dans les buts, a été l'un des seuls titulaires de cette équipe "bis" à tirer son épingle du jeu en réalisant huit arrêts. Il ne faudra pas oublier que Hoffenheim a plus longtemps mené au score que le club rhodanien, du but du 1-0 du Français Valentin Gendrey (47e) à l'égalisation du Brésilien Abner pour l'OL (66e).

Malgré une défaite frustrante dans un match surdominé à domicile contre Besiktas et ce nul sur le fil, l'OL reste bien placé dans cette Ligue Europa nouvelle version, 9e, en embuscade pour la qualification directe en huitièmes de finale. Lyon a trois jours pour trouver la bonne formule et faire bonne figure dans le premier derby contre Saint-Etienne depuis presque trois ans, dimanche.