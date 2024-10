Ligue Europa : Lyon corrige les Glasgow Rangers et enchaîne en coupe d'Europe

Plus à la peine en championnat (2 victoires, un nul, trois défaites), l'Olympique Lyonnais a bien entamé sa campagne européenne en Ligue Europa. Après un succès appliqué contre l'Olympiakos (2-0), les Gones se sont amusés contre les Glasgow Rangers, jeudi 3 octobre, et s'imposent 4-1 à l'Ibrox Stadium. Deux succès qui leur permettent de figurer à la deuxième place de la phase de ligue, juste derrière la Lazio Rome, vainqueure de Nice plus tôt dans la soirée.

Les Lyonnais n’auront finalement tremblé que quelques minutes en début de partie. Si les Rangers ont multiplié les occasions dans les premiers instants du match et ont mis Lucas Perri à contribution, ce sont les Gones qui ont fait trembler les filets en premier. Après une série de dribbles de Rayan Cherki dans la surface écossaise, Malick Fofana a ouvert le score (10e). Mais si les attaquants de l’OL se sont montrés très en jambes, leurs coéquipiers ont été plus fébriles à l’arrière et Glasgow a égalisé rapidement, grâce à Tom Lawrence, après une passe de la tête mal maîtrisée de Corentin Tolisso vers son gardien (14e).

Un début de match un peu fou qui ne s’est pas calmé puisque Malick Fofana, encore lui, a servi Alexandre Lacazette pour reprendre l’avantage (19e). Le capitaine lyonnais a même corsé l’addition juste avant la pause avec une frappe puissante en pleine lucarne pour le doublé (45e+1). Dominateurs, meilleurs techniquement, les hommes de Pierre Sage ont parachevé leur succès en seconde période avec un quatrième et dernier but de Malick Fofana, après un bon travail de Rayan Cherki (55e). Ils auraient même pu enfoncer le clou davantage avec plusieurs occasions en fin de match, mais ils s’imposent finalement 4-1, de quoi attendre sereinement les Turcs du Besiktas qui se présenteront au Parc OL pour la troisième journée de Ligue Europa, le 24 octobre.