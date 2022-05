Ligue Europa : l'Eintracht Francfort sacré en finale aux tirs au but face aux Glasgow Rangers

Comme un an plus tôt, le trophée s'est joué au bout du suspense, aux tirs au but. La finale de la Ligue Europa a couronné l'Eintracht Francfort, mercredi 18 mai, vainqueur des Glasgow Rangers (1-1, 5-4 t.a.b). Pour succéder à Villarreal, le club allemand a pris exemple sur son prédécesseur en ne ratant aucun de ses tirs au but. Les Rangers ont eux été plombés par leur quatrième tireur, Aaron Ramsey, en échec face à Kevin Trapp.

Borré et Trapp en hommes forts

L'ancien gardien du Paris Saint-Germain a été l'un des hommes forts de cette finale très serrée. Avant la séance décisive, il avait déjà préservé les chances de son équipe grâce à un arrêt à bout portant miraculeux face à Ryan Kent en fin de prolongation (117e). Francfort doit aussi beaucoup à son attaquant Rafael Borré, auteur du tir au but victorieux mais aussi du but égalisateur (69e), qui avait répondu à l'ouverture du score de Joe Aribo (57e).

A Séville, l'Eintracht a pu regoûter à la saveur d'un titre européen, lui qui avait déjà été couronné en C3 en 1980, face au Borussia Mönchengladbach en finale. Surtout, le futur club du Français Randal Kolo Muani (et l'actuel d'Evan Ndicka), récemment vainqueur de la Coupe de France avec Nantes, disputera la Ligue des champions la saison prochaine.