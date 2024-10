Ligue Europa : en manque criant d'efficacité, l'OL piégé par Besiktas à domicile

Une victoire qui a tout du parfait hold-up pour Besiktas. Et une défaite qui va laisser beaucoup de regrets aux Lyonnais. Dominateurs dans la possession et surtout au nombre d'occasions, les Gones s'inclinent finalement 1-0 pour la troisième journée de Ligue Europa, jeudi 24 octobre au Groupama Stadium. Un chiffre résume le manque d'efficacité de l'OL : 30 tirs, sans réussir à faire trembler les filets.

Les hommes de Pierre Sage avaient pourtant pris le match par le bon bout en se projetant vers l'avant et en occupant la moitié de terrain turque, mais à l'image de Saïd Benrahma, qui n'a cadré aucun de ses huit tirs, ils ont été en grande difficulté dans la zone de vérité. Et quand ils croyaient enfin se rapprocher de l'ouverture du score, la VAR est venue refuser un but d'Alexandre Lacazette pour hors-jeu (24e), puis a annulé un pénalty initialement accordé aux Gones pour finalement ne leur accorder qu'un coup franc (28e).

Punis sur un contre

Les Gones ont repris leurs assauts sur la cage adverse au retour des vestiaires, mais Benrahma a trouvé la barre (55e), et ce qui devait arriver arriva. Dangereux en contre-attaque, les Aigles Noirs ont saisi l'une de leurs rares opportunités pour punir l'OL par l'intermédiaire de Gedson Fernandes, lancé en profondeur dans le dos de la défense lyonnaise (71e), alors que Ciro Immobile avait trouvé le poteau quelques minutes plus tôt (71e).

Le rideau défensif du Besiktas s'est alors épaissi et les entrées de sang neuf en attaque, avec Georges Mikautadze et Gift Orban, n'ont pas eu le succès escompté face à un gardien, Ersin Destanoglu, auteur de 8 arrêts. Un ultime sauvetage sur la ligne de Wilfried Zaha est venu assommer l'OL. Lyon, qui restait sur cinq victoires toutes compétitions confondues, connaît un coup d'arrêt et manque l'opportunité de rester dans le trio de tête de la Ligue Europa.