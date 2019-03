Ligue Europa : Arsenal élimine Rennes, il n'y a plus de club français en coupes d'Europe

Rennes n'a pas validé son billet vers les quarts de finale de la Ligue Europa.

Il n'y a plus de club français en coupe d'Europe après la victoire d'Arsenal face à Rennes 3 à 0 en huitième de finale retour de la Ligue Europa jeudi 14 mars. Rennes avait remporté le match aller (3-1) et rêvait de faire tomber le géant londonien pour poursuivre le meilleur parcours de son histoire en Coupe d'Europe. Contre Arsenal et sa débauche de puissance offensive, cela n'a pas suffi. Deux buts d'Aubameyang (5e, 72e) et un de Maitland-Niles (15e) éliminent Rennes, qui était le dernier représentant français sur la scène continentale après les éliminations du Paris SG et de Lyon en Ligue des champions.

L'aventure s'arrête malheureusement ce soir. Jamais le @staderennais n'était allé si loin dans une compétition européenne. C’est dur... Merci de nous avoir fait rêver et vibrer. #Rennes est fière de son équipe ⚫✊ ! #ArsenalSRFC #UEL pic.twitter.com/AUQDQaKk14 — Nathalie Appéré (@nathalieappere) March 14, 2019

Dommage pour les près de 6 000 supporters rennais qui avaient fait le déplacement et ont donné de la voix pendant l'essentiel de la rencontre. Les Bretons ont soutenu leur équipe dans un match haché, marqué par de nombreuses fautes, petits actes de d'antijeu et autres tacles en retard. Sur Twitter, la maire de Rennes Nathalie Appéré a tenu à saluer le parcours du Stade Rennais en Ligue Europa. "Merci de nous avoir fait rêver et vibrer", a-t-elle écrit.