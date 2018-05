"J'ai eu des moments de trous" : pendant la finale de Ligue Europa, le comédien Jean-Pierre Darroussin "n'a pas très bien joué" sur scène

Alors qu'il jouait dans la pièce de théâtre "Art" à Paris, mercredi soir, le comédien Jean-Pierre Darroussin a eu des difficultés à tenir son rôle.

"J'étais troublé, la finale a réussi à me faire sortir de mon match." Le comédien Jean-Pierre Darroussin est par moment sorti de son rôle, mercredi 16 mai, alors qu'il jouait Art, la pièce de théâtre de Yasmina Reza, sur les planches parisiennes et que se déroulait la finale de Ligue Europa. Alors qu'en général, cet amoureux de l'Olympique de Marseille est "plutôt concentré", il n'a "pas très bien joué".

J'ai eu des moments de trous, d'autant plus vers la fin du spectacle, j'ai entendu crier. J'ai pensé que Marseille avait marqué.Jean-Pierre Darroussin

Jean-Pierre Darroussin a été déconcentré notamment par des cris. "En fait, c'était au moment où Mitroglou a tapé sur le poteau. Les cris venaient des gens du théâtre qui étaient dans les bureaux", a-t-il raconté. Résultat, "cela a troublé ma tête" et "j'en suis pas fier", a avoué Jean-Pierre Darroussin qui a juste eu le temps de voir le tout début de match, puisqu'il montait sur scène à 21 heures.

Malgré la défaite de Marseille, le comédien juge cette "saison magnifique", une saison à l'OM "qui est rentrée dans le cœur de tout le monde", a-t-il ajouté. "C'est une équipe qui a fonctionné sur le cœur pour aller jusqu'à cette finale et vraiment, je pense qu'elle a gagné beaucoup tout au long de cette saison, après les défaites contre Rennes et Monaco. Elle a été moquée sur sa médiocrité et il y a eu un travail formidable de fait", a salué le comédien.