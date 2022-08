DIRECT. Real Madrid-Eintracht Francfort : les Merengues en tête au retour des vestiaires

Qui remportera le première coupe en compétition européenne de cette saison 2022-2023 ? Au Stade olympique d'Helsinki (Finlande), l'Eintracht Francfort, gagnant de la Ligue Europa, défie, mercredi 10 août, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions.

La marche est haute pour l'équipe allemande, qui a d'ailleurs commencé sa saison en Bundesliga par une cinglante défaite contre le Bayern Munich (1-6). En face, c'est l'heure de la rentrée pour Karim Benzema et ses coéquipiers. En cas de victoire, le Real remporterait sa cinquième Supercoupe, rejoignant le grand rival barcelonais et l'AC Milan parmi les clubs les plus titrés dans cette compétition. Suivez la rencontre minute par minute.