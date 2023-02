Direct Nantes-Juventus Turin : les Canaris rêvent de créer l'exploit... Suivez le barrage retour de Ligue Europa

Après avoir fait match nul à l'extérieur (1-1), les Canaris tenteront de faire tomber les Turinois, jeudi, à la Beaujoire.

Et si les Nantais réalisaient l'exploit de la phase finale de la Ligue Europa ? Une semaine après son match nul (1-1) sur la pelouse de la "Vieille Dame", le FC Nantes reçoit la Juventus Turin, jeudi 23 février (18h45), lors des barrages retour de Ligue Europa. Très réalistes en Italie, avec une frappe et un but de leur fer de lance Ludovic Blas, les Nantais pourront compter sur un stade de la Beaujoire en ébullition.

Vingt-et-un ans après la dernière phase finale du FC Nantes, les joueurs d’Antoine Kombouaré rêvent d'une nouvelle qualification en huitièmes de finale face aux Italiens.