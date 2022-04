DIRECT. Lyon-West Ham : mené (2-0), l'OL, dos au mur, fait entrer Paqueta et Tetê... Suivez la deuxième période du quart de finale retour de Ligue Europa

Une rencontre couperet entre l'Olympique lyonnais et West Ham, jeudi 14 avril. Après le nul au London Stadium (1-1) et l'abandon de la règle du but à l'extérieur en coupes d'Europe cette saison, les compteurs sont remis à zéro avant le coup d'envoi. L'équipe qui l'emporte sera qualifiée pour les demi-finales de Ligue Europa et retrouvera le vainqueur de la confrontation entre l'Eintracht Francfort et le FC Barcelone au Camp Nou (1-1 à l'aller).

Les Lyonnais peuvent se mordre les doigts après la première manche. En supériorité numérique durant toute la seconde période, ils ont été plombés par une erreur défensive avant de réussir à revenir. A la peine en championnat (seulement 10es), les Gones comptent sur cette compétition pour s'offrir une fin de saison excitante. Mais la première période a été à l'image de leur saison : des occasions, pas de buts marqués mais deux encaissés en six minutes avant la mi-temps.