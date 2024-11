A Amsterdam, des violences éclatent en marge d'un match entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, Benyamin Nétanyahou envoie deux avions de secours

Des affrontements ont éclaté, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre, dans le centre d'Amsterdam, à la suite du match de football opposant l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv et remporté par le club néerlandais (5-0). "Un grand nombre de véhicules de l'unité mobile sont présents et des renforts ont également été appelés. Des jeunes auraient également provoqué la police", a décrit le média local AT5. La police a protégé et escorté des supporters israéliens jusqu'à leur hôtel, d'après des images partagées par AT5. La police d'Amsterdam, citée par l'agence ANP, a rapporté avoir procédé à 57 arrestations en tout dans la journée.

Après ces heurts, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a ordonné vendredi matin l'envoi de deux avions à Amsterdam pour secourir les supporters du Maccabi Tel-Aviv. "Le Premier ministre a ordonné l'envoi immédiat de deux avions de secours pour venir en aide à nos citoyens", selon un communiqué de ses services, précisant que Benyamin Nétanyahou considérait "l'effroyable incident avec la plus grande gravité".