Qu'est-ce que la Ligue Europa Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe où Rennes représente le football français ?

Avec une sixième place de Ligue 1 arrachée in extremis la saison dernière et la victoire du PSG en Coupe de France, le Stade Rennais s'est qualifié pour la toute première Ligue Europa Conférence de l'histoire. Dans le groupe G, les Bretons affronteront Tottenham, le Vitesse Arnhem et le NS Mura. Ils ouvrent le bal, jeudi 16 septembre, avec la réception des Anglais au Roazhon Park. Franceinfo: sport vous explique comment fonctionne cette nouvelle compétition européenne.

Qui a eu cette idée folle ?

Jusqu'en 1999, il y avait trois coupes d'Europe de football. Mais depuis la suppression de la Coupe des vainqueurs de Coupe (C2) à la fin du siècle dernier, il ne restait plus que la Ligue des champions (C1) et la Ligue Europa (C3). C'est en 2015 qu'a germé l'idée de recréer une troisième compétition européenne de clubs, avant d'être entérinée en 2018. Le but : permettre aux plus petites nations européennes d'avoir des représentants en Coupe d'Europe, et rééquilibrer le nombre de clubs engagés dans chaque compétition.

L'an passé, 32 équipes participaient à la C1, contre 48 en C3. Avec la Ligue Europa Conférence (C4), il y en aura 32 à chaque niveau de Coupe d'Europe : C1, C3 et donc C4. En rétablissant un troisième échelon européen, l'UEFA offre surtout un terrain d'expression aux équipes vite éliminées des tours préliminaires des deux grandes sœurs, la C1 et la C3. D'ailleurs, les pays les mieux classés à l'indice UEFA seront ceux ayant le moins de représentants en Ligue Europa Conférence, et inversement. Ce qui explique que la France n'ait qu'un représentant, contre deux pour l'Ukraine ou trois pour la Biélorussie. Mais aucun des clubs biélorusses n'a atteint la phase de groupes...

Comment ça marche ?

Première innovation : aucune des 32 équipes engagées en C4 n'était qualifiée d'office. Toutes ont dû passer au minimum par l'un des quatre tours préliminaires. Le représentant français, le Stade rennais, a toutefois été dispensé des trois premiers en raison de l'indice UEFA élevé de la France, et s'est imposé face aux Norvégiens de Rosenborg pour valider son ticket en phase de groupes. Là où ça se complique (déjà), c'est que des équipes éliminées lors des tours préliminaires de C1 et de C3 ont été rebasculées dans ceux de C4. Vous suivez ? Alors on continue.

Une fois cette première étape effacée, place à la phase de groupes classique : 8 poules de 4 équipes, les deux premiers seront qualifiés pour la suite. Enfin presque, puisque les deuxièmes des groupes de Ligue Europa Conférence (C4) affronteront les troisièmes des poules de Ligue Europa (C3) lors de barrages pour rejoindre les huitièmes de finale de C4. Toujours là ? Courage, on a presque fini.

Après avoir survécu à ce complexe tableau administratif, place à une phase finale plus classique sur matchs aller-retour. Seule la finale, prévue le 25 mai 2022 à Tirana, se disputera en match simple. Son vainqueur sera qualifié directement pour la prochaine Ligue Europa. Tout en sachant que ces matchs auront lieu le jeudi à 18h45 ou 21h.

Une réforme déjà prévue !

Vous avez tout compris ? Félicitations. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car dès 2024, ça ne servira plus à rien. Pas encore lancée, la nouvelle Coupe d'Europe a déjà une réforme de prévue dès sa quatrième édition, soit pour 2024-2025. Dans le sillage des réformes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence sera aussi transformée en un système hybride de championnat. Pour faire simple, chaque club qualifié affrontera 6 des 32 engagés, tous regroupés dans un même classement.

Les huit premiers seront alors qualifiés pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place s'affronteront en barrage pour les rejoindre en 8èmes. L'UEFA réfléchit même à élargir cette future nouvelle mouture à 36 équipes.

Quelles équipes disputent cette compétition ?

Outre le Stade rennais, d'autres représentants des grands championnats européens sont qualifiés. Les Bretons affronteront Tottenham, finaliste de la Ligue des champions en 2019 et grand favori de la compétition. L'AS Roma pourrait aussi faire un beau parcours. L'Union Berlin représentera la Bundesliga dans un groupe relevé avec le Maccabi Haïfa, le Feyenoord Rotterdam et le Sparta Prague.

8 teams have qualified for a European group stage for the first time:



Alashkert

Bodø/Glimt

Flora

Kairat

Lincoln Red Imps

Mura

Randers

Union Berlin#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 2, 2021

L'Alashkert FC, le FK Bodo Glimt, le NS Mura, dont les noms ne vous disent peut-être rien, feront partie des huit équipes qualifiées pour la première fois en coupe d'Europe, tout comme le Lincoln Red Imps, premier club de Gibraltar à disputer une compétition continentale.