Ligue Europa Conférence : l’OM s’impose sur la pelouse de Qarabag et se qualifie pour les huitièmes de finale

Après sept derniers jours tendus, des prises de parole de la part des cadres de l’effectif marseillais et un Jorge Sampaoli qui en attendait bien plus de la part de ses joueurs, on ne sait pas si la situation est beaucoup plus rassurante pour l’Olympique de Marseille jeudi 24 février. Les Phocéens ont bien validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence en s’imposant avec un large score sur la pelouse de Qarabag (0-3), une semaine après leur victoire lors du match aller (3-1), mais ils n’ont pas convaincu. Loin de là.

Dans le stade Tofiq Bahramov de Bakou, où 155 supporters marseillais avaient fait le (long) déplacement pour cette rencontre, les joueurs de Sampaoli ont peu existé offensivement. Le score est trompeur, car l'OM a marqué sur chacune de ses occasions ou presque. Il faudra retenir l’inspiration de Dimitri Payet pour Pape Gueye, auteur de son premier but de la saison dans un angle fermé (12e) et celle de Mattéo Guendouzi sur une frappe lointaine pour le deuxième but (76e). Face à des Azéris moins entreprenants dans le dernier quart d'heure, Konrad de la Fuente a rajouté un but dans les derniers instants de la rencontre (90+2e).

Il y a une semaine, après le match aller, Sampaoli avait regretté que ses joueurs aient été "dépassés" par leurs adversaires azéris. Ce jeudi, les Marseillais n’ont pas fait mieux, même s’ils n’ont pas vraiment été mis en danger malgré la pression des joueurs de Qarabag. Steve Mandanda s'est seulement mis en évidence avec un bel arrêt sur un coup-franc de Toral Bayramov (44e).

5 - Marseille a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 5 derniers matches en compétition européenne, sa meilleure série depuis octobre 2009-mars 2010 (8). Libérés. #QFKOM pic.twitter.com/MYN9OgySfI — OptaJean (@OptaJean) February 24, 2022

Des Phocéens solides défensivement

S’ils ont été réalistes devant, les Marseillais ont été surtout sérieux dans le secteur défensif. Et c'est ce qu'ils retiendront très certainement de leur match : concentration, application, imperméabilité. Ils avaient tout de même laissé Qarabag trouver l’ouverture, sur un but du Sénégalais Ibrahima Wadji (34e)… de la main. Sur le coup, l’arbitre de la rencontre, le Polonais Bartosz Frankowski, valide le but. Durant ces barrages de la Ligue Europa Conférence, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’est pas présente.

Les Marseillais, révoltés par la décision alors que tout le stade avait vu la main de Wadji, sauf l’arbitre, s’en sont pris aux joueurs de Qarabag. On peut ainsi lire sur les lèvres de Guendouzi un "c’est pas bien", adressé à Wadji. Le but est finalement annulé par Frankowski après l’entremise de l’entraîneur de Qarabag, Qurban Qurbanov, venu avouer à l’arbitre la main de son joueur. Près de cinq minutes d’arrêt de jeu, probablement les plus passionnantes de cette rencontre.

Marseille n’a donc pas retrouvé son meilleur niveau sur la pelouse de Qarabag jeudi soir. Mais le club phocéen a fait un match défensif solide et a surtout assuré l’essentiel en validant son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Au prochain tour, Marseille retrouvera le Stade Rennais, et devra éviter de tomber sur l’AS Roma de José Mourinho, la plus grosse équipe des huitièmes. Le tirage au sort aura lieu vendredi.