Ligue Europa Conférence : le Stade Rennais dans le groupe de Tottenham, l'un des grands favoris

"C'est un groupe difficile, mais on est plutôt contents". Du propre aveu de l'entraîneur de Rennes Bruno Genesio, le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence, effectué vendredi 27 août à Istanbul, n'a pas épargné le club breton.



Le Stade Rennais devra en effet composer avec le club anglais de Tottenham, l'un des grands favoris de la compétition avec l'AS Rome. Les Rouge et Noir devront résister cette fois aux coéquipiers d'Harry Kane et Heung-Min Son, eux qui avaient cédé face à Arsenal lors de leur dernier affrontement en Ligue Europa avec un club anglais.

Les premiers pas de la C4

Dans ce groupe G, les Bretons feront également face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem et aux Slovènes du NS Mura. "Tottenham, c'était une des têtes de série les plus fortes, cela ressemble plus à un groupe de Ligue Europa que de Ligue Conférence", a résumé Bruno Genesio au micro de RMC Sport. "On va jouer dans des stades magnifiques, on a aussi la chance que les déplacements soient moins loin qu'hier (à Rosenborg en Norvège pour les barrages, NDLR), c'est important pour la récupération."



Vainqueurs de leur barrage contre Rosenborg (2-0, 3-1), les Bretons viseront la première place du groupe qui offrira un accès direct aux huitièmes de finale. Le deuxième devra jouer un barrage face à un troisième de Ligue Europa pour atteindre ce stade. La finale de cette toute nouvelle Coupe d'Europe, au plateau bien moins relevé que la Ligue des champions et la Ligue Europa, est prévue le 25 mai à Tirana, en Albanie.