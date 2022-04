DIRECT. Foot : à jamais les premiers en finale de la Ligue Europa Conférence ? Suivez et commentez la demi-finale Feyenoord-OM avec nous

Ce qu'il faut savoir

L'Olympique de Marseille détient le record du nombre de finales européennes et demeure le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions. Et bientôt le premier détenteur de la Ligue Europa Conférence, la toute nouvelle "C4", créée à l'intersaison par l'UEFA ? Pour y parvenir, les Phocéens doivent éliminer, jeudi 28 avril à 21 heures, les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam, troisièmes du championnat des Pays-Bas, tombeurs du Partizan Belgrade et du Slavia Prague. Une rencontre à suivre en direct sur franceinfo.fr.

L'OM a le vent en poupe. Sur le terrain, Marseille peut se targuer d'avoir des certitudes, forte de sa série de dix victoires lors des onze derniers matchs. Mais beaucoup ont été étroites et si l'OM a souvent le contrôle du jeu, comme le souhaite son entraîneur, il n'a pas toujours beaucoup de marge ni de brillance.

Une belle opportunité d'aller au bout. Difficile de dégager un favori dans cette compétition, avec outre l'OM et Feyenoord, Leicester City et l'AS Rome dans le dernier carré. "On joue pour aller au bout. La C4 n'a pas le prestige de la C1 ou de la C3, mais ça reste une Coupe d'Europe et un trophée à gagner", a prévenu le gardien Steve Mandanda. "Ce club, cette ville, ces gens ont besoin de gagner quelque chose", renchérissait en décembre dernier l'entraîneur du club, Jorge Sampaoli, dont l'équipe, deuxième en championnat, ne peut plus revenir sur le PSG, sacré champion le week-end dernier.

La redoutable ambiance du Kuip de Rotterdam. Les excès des supporters bataves ont déjà valu à leurs dirigeants une ardoise de 500 000 euros d'amende. Ces derniers ont appelé au calme avant la rencontre, pour éviter d'écoper d'une interdiction de déplacement au match retour qui leur pend au nez. Cela fait 20 ans que le club n'a plus atteint le dernier carré d'une Coupe d'Europe, la ferveur risque d'être au rendez-vous.