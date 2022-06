Ligue des nations : le miraculé Christian Eriksen prêt à affronter les Bleus au stade de France avec le Danemark

Moins d’un an après son arrêt cardiaque lors de l’Euro, Christian Eriksen a fait son retour sur les terrains et en sélection. Vendredi, il va affronter les Bleus au stade de France.

Il y a près d’un an, le 12 juin 2021, la planète football s’était arrêtée de tourner pendant de longues minutes, glacée par les images de Christian Eriksen gisant sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague. Le premier match du Danemark à l'Euro, face à la Finlande (perdu 0-1), s'était quand même poursuivi, sans le milieu, qui avait finalement survécu à un arrêt cardiaque. Une fois la tragédie évitée, la sélection danoise est apparue transfigurée, atteignant les demi-finales de la compétition.

Vendredi 3 juin, le miraculé va fouler la pelouse du stade de France pour y affronter les Bleus, à l’occasion du premier match de la nouvelle édition de la Ligue des nations. Jeudi, dans l'auditorium du stade de France, tous les regards étaient tournés vers Eriksen. Placé entre son capitaine Kasper Schmeichel et son sélectionneur Kasper Hjulmand, il s'est fait discret face aux journalistes.

C'est sur le terrain, lors du dernier entraînement, qu'on l'a vu mener le groupe en trottinant en tête des troupes, ballon au pied. Signe du statut d'Eriksen au sein de cette sélection danoise. "C'est un joueur de très haut niveau. Il va mener son équipe pour faire un grand match", a prévenu Hugo Lloris en conférence de presse, lui qui a porté les mêmes couleurs que lui à Tottenham de 2013 à 2020. Le capitaine des Bleus lui a également "souhaité le meilleur, parce qu'il le mérite".

Pas dépaysé à Brentford

Après le pire, Eriksen a connu le meilleur. En quelques mois à peine, le numéro 10 du Danemark est revenu au plus haut niveau. L’histoire d’une renaissance pour un joueur qui s'est vu interdire la reprise du football en Italie et qui est redevenu le cadre qu'il était en sélection.

Quelques mois après son arrêt cardiaque, Eriksen a été contraint de mettre un terme à son contrat avec l’Inter Milan, qui devait s'étendre jusqu’en 2024. Il faut dire que les autorités transalpines ne lui avaient même pas délivré de certificat médical pour s'entretenir à la salle de sport. Après s'être fait poser un défibrillateur interne, le milieu de 30 ans a dû s'envoler vers d'autres cieux pour continuer sa carrière.

Alors, Eriksen est parti s'entraîner dans les clubs qui l’ont vu débuter, du côté de l’Ajax Amsterdam, le club néerlandais où il a démarré en professionnel, et à Odense, la formation danoise qu’il a quittée à l’âge de 17 ans. C’est au pays, au Danemark, qu'on l'imaginait faire son retour à la compétition. Finalement, c’est en Angleterre, où il a réalisé les performances les plus marquantes de sa carrière, pendant sept années sous les couleurs de Tottenham (2013-2020), qu’il a rebondi.

Christian Eriksen lors d'un match de Premier League entre Brentford et West Ham, le 10 avril (NIGEL KEENE / PROSPORTSIMAGES)

Le pari est tenté par le club de Brentford, avec lequel Eriksen s’engage le 31 janvier. Le lieu n’est pas dépaysant : l’entraîneur Thomas Frank est Danois et l’équipe anglaise a pris l’habitude de recruter des joueurs nordiques, avec sept Danois dans l’effectif. Le 26 février, Eriksen fait son retour sur les terrains, 259 jours après son arrêt cardiaque. "Au-delà du résultat, je suis un homme heureux. Après avoir traversé ce que j’ai traversé, être de retour est un sentiment merveilleux", avouait-il après ce match terminé sur une défaite contre Newcastle.

La suite n’est que plus belle. Contre toute attente, Kasper Hjulmand retient Eriksen en mars pour les matchs du Danemark. "Il est en forme. Je l’ai suivi de près. J’étais récemment à Londres pour le voir et l’évaluer. Je l’ai vu à l’entraînement et en match, et physiquement il est très, très affûté. (…) Je pense qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à ce qu’il joue aussi bien qu’il le fait aujourd’hui, mais il n’y a aucun doute qu’il est prêt pour cela", a alors justifié le sélectionneur danois, contre l'avis de beaucoup d'observateurs.

Un retour fracassant en sélection

Et dès son retour avec le Danemark, Eriksen marque à Amsterdam - tout un symbole - contre les Pays-Bas, le 26 mars. Trois jours plus tard, il reçoit l’ovation du Parken Stadium, dans ce même stade où il avait frôlé la mort, lorsqu’il débute la rencontre face à la Serbie comme titulaire et capitaine. Eriksen marque une nouvelle fois.

"Un moment très spécial", décrivait-il, alors que Kasper Hjulmand ne cachait pas son "plaisir" de voir son joueur "courir partout". Revenu à son meilleur niveau, Eriksen se pose désormais des questions sur son avenir : sa pige avec Brentford s’achève fin juin. Où rebondir en club ? En sélection, le milieu danois vise haut aux côtés de coéquipiers qui ont atteint le dernier carré de l’Euro l'été dernier.

Entrée en jeu de Christian Eriksen qui fête son retour en sélection avec un BUT !



Pays-Bas - Danemark



Le match en direct : https://t.co/SFY8b6XzdH#lequipeFOOT pic.twitter.com/5pC97xoMgO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 26, 2022

Le Danemark, futur adversaire des Bleus lors de cette Ligue des nations puis à la Coupe du monde, a de grands objectifs. Grâce au retour d’Eriksen, mais aussi, paradoxalement, en partie grâce à son absence lors de l’Euro. "Nous avons fait bloc dans la tourmente. Nous étions déjà très unis avant, mais après une telle frayeur, les choses ont pris une tournure plus concrète. (…) Nous ne sommes peut-être pas au niveau du Brésil, de l’Allemagne ou de la France, mais nous avons quelque chose que les autres n’ont pas", a expliqué Pierre-Emile Hojbjerg à la FIFA.

Début février, après sa signature à Brentford, Eriksen se projetait : "Pendant les quatre ou cinq prochains mois, je dois vraiment me remettre à niveau, montrer qui je suis et que je suis à nouveau un joueur de football." Le milieu danois l’a prouvé en beaucoup moins de temps. Redevenu un élément-clé de l’équipe de Kasper Hjulmand, Eriksen sera l’un des Danois que les Bleus devront surveiller de près ce soir au stade de France.