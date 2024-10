Ligue des nations : le match France-Israël aura bien lieu au stade de France et sera ouvert au public le 14 novembre prochain

Le Stade de France sera bien le théâtre du match France-Israël le 14 novembre prochain, pour le compte de la 5e journée de la Ligue des nations. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, l'a confirmé, mardi 15 octobre, dans un communiqué. La veille, ce dernier avait déjà officialisé, sur le plateau de Franceinfo, le fait que le match se jouerait avec du public. Il avait néanmoins laissé planer un doute quant au lieu qui accueillerait la rencontre : "On verra où, en fonction de la ressource en forces de l'ordre dont on dispose", prévenait alors Laurent Nunez, moins de 24 heures avant d'entériner le projet initial.

#FRAISR | Organisation du match de la 5ème journée de la Ligue des nations de football opposant les équipes de France et d'Israël.



Consultez notre communiqué de presse 👇 pic.twitter.com/MOn5T1AGyV — Préfecture de Police (@prefpolice) October 15, 2024

"L'organisation de ce match va être extrêmement sensible", reconnaissait-il, lundi, conscient du contexte politique et géopolitique autour de la guerre au Proche-Orient. En juillet, la rencontre à domicile de la Belgique contre Israël avait été délocalisée à Debrecen (Hongrie) et s'était jouée à huis clos, et non à Bruxelles au stade Roi Baudouin, les autorités belges jugeant "impossible l'organisation de ce match à très haut risque".



La date de ce France-Israël coïncidera, à un jour près, aux neuf ans des attentats du 13 novembre 2015 qui avaient visé notamment le Stade de France, où se jouait le match amical de foot entre la France et l'Allemagne. Il s'agira de la première fois depuis septembre 2004 que la France accueille un match contre Israël.