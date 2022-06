Ligue des nations : la Suisse s'offre un Portugal sans Cristiano Ronaldo, l'Espagne bat la République tchèque

Il n'a pas fallu plus d'une minute à la Suisse pour battre le Portugal en Ligue des nations. Dès les premières secondes de la partie, dimanche 12 juin, l'équipe helvétique a pris les devants grâce à son attaquant Haris Seferovic. Dans ce quatrième match sans Cristiano Ronaldo, dispensé de jouer par son sélectionneur évoquant une "gestion" de son effectif, les Portugais, alors leaders du groupe, n'ont pas eu les armes pour renverser leur adversaire.

Seferović nods Widmer's cross from the right to put Switzerland ahead against Portugal ⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/oYDbgqzwbz