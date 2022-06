Ligue des nations : l'Allemagne humilie l'Italie, la Hongrie inflige un revers historique à l'Angleterre, les Pays-Bas sur leur lancée

C'était presque trop facile. Les Allemands ont infligé, mardi 14 juin, une correction à domicile aux Italiens lors de leur quatrième match de Ligue des nations (5-2). Un succès qu'ils ont construit avec sérieux mais aussi en profitant des largesses et des erreurs de leurs adversaires du soir. Joshua Kimmich a lancé la fête de la Mannschaft (10e) avant de passer le flambeau à Ilkay Gündoğan, sur penalty (45e+4), puis à Thomas Müller (51e) et enfin à Timo Werner pour le doublé (68e, 69e).

⚽️ Kimmich

⚽️ Gündoğan

⚽️ Müller

⚽️ Werner

⚽️ Werner



Germany in fine form against Italy!#NationsLeague pic.twitter.com/Dbf3BY5SN5 — UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022

Seule éclaircie au tableau d'une Squadra Azzurra dépassée dans tous les aspects du jeu, le premier but en sélection de sa nouvelle coqueluche en attaque : Wilfried Gnonto (78e). En fin de match, profitant de l'erreur de marquage de Jonathan Tah, Alessandro Bastoni est venu mettre un coup de tête pour alléger une addition déjà lourde (90e+4). "On est énervés... Il n'y a pas d'excuse, il faut se regarder en face et repartir pour démontrer que ce n'est pas nous. Il nous a manqué de tout ce soir", a réagi auprès de la Rai le gardien Gianluigi Donnarumma après l'humiliation. "Il y a eu des erreurs, on n'a pas bien défendu en équipe", a sobrement résumé son sélectionneur Roberto Mancini.

Revers historique depuis 1928 pour les Anglais

Du côté du Molineux Stadium de Wolverhampton, la sélection anglaise n'a pas marché en meute. Au contraire même. Les joueurs de Gareth Southgate ont totalement pris l'eau face aux Hongrois et ont subi une gifle à domicile (0-4). Roland Sallai a par deux fois fait trembler les filets d'Aaron Ramsdale (16e, 70e) avant que Zsolt Nagy (80e) et Daniel Gazdag (89e) n'enfoncent le clou définitivement. C'est la plus grosse défaite de l'Angleterre depuis mars 1928 et la punition alors infligée par l'Ecosse (5-1).

1928 - England have lost a home match by 4+ goals for the first since March 1928, when they lost 5-1 to Scotland. Staggering. pic.twitter.com/42wgHfQP4D — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2022

Après la rencontre, le sélectionneur Southgate a fait son mea culpa auprès de Channel 4 : "On avait choisi d'aligner une équipe rajeunie pour mettre de l'énergie, mais lorsque le match a commencé, ça a tourné en notre défaveur, ça s'est vu. Je suis le responsable au final." Avant de rester positif pour l'avenir : "Je comprends les sifflets dans le stade, mais ce groupe de joueurs a été incroyable pour représenter le pays et c'est important que les gens restent derrière eux parce qu'ils seront très forts à l'avenir."

Avec cette deuxième victoire de rang face aux Anglais, les Magyars prennent la tête du groupe 3 avec sept points, soit un point d'avance sur l'Allemagne. Pour les coéquipiers d'Harry Kane, en revanche, leur parcours ressemble à un long tunnel sans fin. Ils sont derniers avec deux points et un seul but inscrit.

Memphis libère les Pays-Bas

Reste qu'en Ligue A , les Pays-Bas sont sans doute ceux qui sont les plus convaincants cette saison en Ligue des nations. Même s'il a fallu attendre la 93e minute de jeu et le but de Memphis Depay pour s'imposer face au pays de Galles (3-2), les Néerlandais pointent en tête de leur groupe avec dix points et aucune défaite. Soit le plus haut total sur les quatre groupes confondus. Ils devancent de trois unités la Belgique, victorieuse mardi sans briller de la Pologne (1-0).