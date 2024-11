Ligue des nations : l'adversaire en quarts pour l'équipe de France, les conséquences sur les qualifications du Mondial... Les enjeux des tirages au sort

Sans Euro ni Mondial, l'équipe de France visera la Ligue des nations en 2025. Qualifiés pour la phase finale grâce à sa première place du groupe, les Bleus connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale lors du tirage au sort, prévu vendredi 22 novembre à Nyon en Suisse à partir de 12 heures. Ce tirage concernera les quarts de finale, les demi-finales et les barrages de la Ligue des nations 2024/2025.

Vainqueurs de la compétition en 2021, les Français avaient échoué à se qualifier pour la phase finale lors de l'édition précédente. Avec la nouvelle formule, la phase éliminatoire débute dès les quarts de finale, et les deuxièmes de groupe sont également qualifiés, contrairement à l'édition précédente où seuls les premiers de chaque groupe étaient assurés de participer aux demi-finales.

Les Bleus face aux Pays-Bas, à la Croatie ou au Danemark en quarts de finale

Grâce à leur victoire contre l'Italie dimanche, les Bleus ont pris la tête du groupe, reléguant la Squadra Azzurra à la deuxième place. Malgré une phase de qualification en dents de scie (défaite à domicile contre l'Italie, match nul contre Israël), les hommes de Didier Deschamps évitent ainsi, pour les quarts de finale, un adversaire du premier chapeau, à savoir l'Espagne, l'Allemagne ou le Portugal. Autre avantage, les Bleus disputeront le match retour à domicile.

L'équipe de France se retrouvera face à l'une des trois équipes ayant terminé deuxième de son groupe : les Pays-Bas, la Croatie ou le Danemark. Des adversaires que les Bleus connaissent bien, ayant affronté le Danemark à trois reprises, les Pays-Bas également trois fois, et la Croatie à quatre occasions depuis 2020.

Des quarts de finale aller-retour en mars, les demies en juin

Après le tirage au sort des quarts de finale, un nouveau tirage déterminera le tableau final de la compétition. Les quarts de finale, qui opposeront les équipes du premier chapeau (France, Espagne, Portugal, Allemagne) à celles du deuxième chapeau (Italie, Pays-Bas, Croatie, Danemark) permettront de spéculer sur les futurs adversaires des Bleus.

La phase éliminatoire se décomposera en deux étapes : les quarts de finale, avec aller-retour, se joueront entre le 20 et le 23 mars 2025, tandis que la deuxième partie, qui consistera en un match à élimination directe, aura lieu en juin. Les demi-finales sont prévues le 4 et 5 juin et la petite finale ainsi que la grande finale se dérouleront le dimanche 8 juin.

La Belgique sous pression en barrage

Avant de connaître le destin de l'équipe de France dans cette compétition, d'autres tirages concerneront les échelons inférieurs. On connaîtra les affiches des barrages aller-retour des Ligues A/B, B/C et C/D, qui se dérouleront lors de la trêve internationale de mars. Ceux arrivés troisièmes de leur groupe seront opposés aux deuxièmes de la Ligue inférieure.

La Belgique, la Serbie, l'Écosse et la Hongrie devront défendre leur place dans l'élite du groupe A, l'Ukraine, la Turquie, la Grèce et l'Autriche briguant l'ascenseur pour y accéder. L'Islande, la Géorgie, l'Irlande et la Slovénie sont en sursis dans la Ligue B et joueront leur place contre l'Arménie, la Slovaquie, la Bulgarie et le Kosovo. Pensionnaires de la Ligue D, les sélections de Gibraltar et de Malte auront l'opportunité de rejoindre Saint-Marin et la Moldavie dans la Ligue C à l'issue d'un barrage contre la Lituanie ou l'Azerbaïdjan.

Des répercussions sur les qualifications à la Coupe du monde 2026

Les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des nations ou pour les barrages ne pourront pas débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en mars et commenceront donc leur campagne en juin. Celles qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des nations en juin seront intégrées à un groupe de qualification distinct, qui comptera que quatre équipes (au lieu de cinq pour les autres). Le tirage au sort du tour préliminaire de l'UEFA aura lieu le vendredi 13 décembre 2024.