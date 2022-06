Ligue des nations : France-Danemark, un avant-goût de Coupe du monde

Moins d'une semaine après la pagaille de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le Stade de France redevient l'antre des Bleus. La France accueille le Danemark, vendredi 3 juin, pour le début de sa campagne de Ligue des nations. Si cette compétition n’a pas la saveur d’une Coupe du monde ou d’un Euro, ce match entre la France et le Danemark revêt tout de même une importance à bien des égards.

Tout d’abord car les Bleus, tenants du titre de cette Ligue des nations qu’ils ont remportée en octobre dernier face à l’Espagne, ont à cœur de bien figurer dans cette compétition. "Le président [Noël Le Graët, président de la FFF] nous l’a dit : il veut qu’on aille chercher ce trophée, c’est un objectif", a expliqué Guy Stéphan, entraîneur intérimaire du soir en l’absence du sélectionneur Didier Deschamps, endeuillé par le décès de son père.

"On veut se donner toutes les chances pour aller le plus loin possible dans cette compétition", a confirmé Hugo Lloris jeudi, lors de la conférence de presse de veille de match. Voilà pour l’instant présent, mais il y aura surtout des leçons à tirer. Avant de débuter la Coupe du monde au Qatar en fin d’année (21 novembre-18 décembre), les Bleus n’ont plus que six matchs à jouer. Dont celui de ce soir face au Danemark, un adversaire qu'ils retrouveront d'ailleurs en novembre, en phase de groupes du Mondial.

"La Coupe du monde, on y pense déjà"

Didier Deschamps l’avait dit lors des matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0) du mois de mars, et Guy Stéphan l’a rappelé jeudi : "Ce qui est important, c’est qu’après ce rassemblement, il n’y en aura plus qu’un. (…) La Coupe du monde, on y pense déjà." Autrement dit, tous les matchs à venir vont permettre de préparer au mieux le Mondial qatarien et de déterminer l’identité des joueurs qui participeront à la compétition.

Les joueurs de l'équipe de France à l'échauffement au stade de France à la veille du match contre le Danemark, le 2 juin (FRANCK FIFE / AFP)

Et pour la préparer, quoi de mieux que d’affronter son futur adversaire en phase de groupes ? L’équipe de France va avoir un avant-goût, vendredi, de ce à quoi s’attendre le 26 novembre prochain. Un deuxième round est fixé au 25 septembre, à l’extérieur, pour le match retour de cette Ligue des nations. De quoi mieux connaître son adversaire avant l'échéance tant attendue ?

Le onze titulaire attendu

"Évidemment, mais cela permet aussi à l’adversaire de mieux nous connaître", a tempéré Guy Stéphan jeudi à Franceinfo:sport, pour qui le Danemark est un adversaire "sous-côté". La sélection du miraculé Christian Eriksen, demi-finaliste du dernier Euro, n'a plus la même dimension que celle du Mondial 2018, que les Bleus avaient retrouvée lors d'un match nul soporifique (0-0), déjà en phase de groupes.

L’occasion est belle, donc, de se jauger tout en prenant un ascendant psychologique avant les deux prochains matchs entre les deux équipes. Cette entrée en lice dans la Ligue des nations et, plus globalement, ce rassemblement de juin permettront de continuer à travailler le système à trois défenseurs privilégié par Deschamps depuis l'Euro 2021. Mais aussi d’évaluer l’état de forme des cadres que sont Raphaël Varane, N’Golo Kanté ou encore Antoine Griezmann, moins en vue avec leurs clubs respectifs.

Si Guy Stéphan a assuré que des "rotations" auraient lieu avec l’enchaînement des trois matchs suivant, contre la Croatie et l’Autriche, l’adjoint de Deschamps devrait tout de même aligner ce qui ressemble à un onze titulaire vendredi. Face au Danemark, il s'agit déjà en quelque sorte d'un match de Coupe du monde.