Football : le match entre les Pays-Bas et la Hongrie interrompu plusieurs minutes après un malaise sur le banc de touche

Un membre du staff hongrois s'est effondré au bord de la pelouse et a été rapidement évacué vers l'hôpital le plus proche, samedi.

La scène rappelle le malaise de Christian Eriksen pendant l'Euro 2021. Après seulement sept minutes de jeu, la rencontre de Ligue des nations entre les Pays-Bas et la Hongrie a été interrompue, samedi 16 novembre, après le malaise d'un joueur sur le banc de touche. Sur les images, derrière une forêt de membres du staff, on peut discerner la silhouette d'une personne allongée et prise de convulsions. Après l'intervention rapide des médecins, une bâche a été déployée pour isoler la victime.

10 minutes après les faits, la Fédération hongroise de football a précisé sur son compte X qu'il s'agissait d'Adam Szalai, assistant du sélectionneur Marco Rossi et ex-attaquant international hongrois (2009-2022). "Son état est stable et il est conscient", a-t-elle écrit, précisant qu'il était sur la route pour l'hôpital d'Amsterdam pour y être examiné. Le match, lui, a repris et s'est terminé sur le score de 4-0 en faveur des Néerlandais, désormais qualifiés pour le Final 8 de la Ligue des nations.