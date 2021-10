Espagne-France : Adrien Rabiot, positif au Covid-19, forfait pour la finale de Ligue des nations

Le Turinois a été placé à l'isolement et ne prendra pas part à la finale de Ligue des nations, dimanche soir.

Adrien Rabiot a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, a indiqué la Fédération française de football dans un communiqué. Par conséquent, le milieu de terrain des Bleus ne pourra pas participer à la finale de Ligue des nations, dimanche 10 octobre face à l'Espagne, à Milan. L'ancien Parisien est resté à Turin, où la France a disputé sa demi-finale jeudi contre la Belgique.

Il s'agit d'un coup dur pour Didier Deschamps, privé d'un joueur titulaire lors des trois dernières sorties de l'équipe de France. D'autant plus regrettable que Rabiot ne peut pas être remplacé par un joueur supplémentaire. Le sélectionneur "peut donc s’appuyer sur un groupe de 21 joueurs", précise le communiqué. Membre initial de la liste, Lucas Digne a aussi quitté le rassemblement vendredi, touché aux ischios.

Départ direction Milan pour les Bleus, sans Adrien Rabiot, testé positif au Covid-19 et forfait pour la finale face à l’Espagne. #ESPFRA #LigueDesNations @franceinfo @francetvsport pic.twitter.com/nCqoT2Xi4e — Denis Ménétrier (@DMenetrier) October 9, 2021

Tchouaméni titulaire dimanche ?

Pour suppléer Rabiot, plusieurs solutions s'offrent au staff des Bleus. Aurélien Tchouaméni, qui l'a remplacé pour le dernier quart d'heure du match face aux Belges, semble en pôle position. A son avantage lors des matchs de qualification de septembre, le Monégasque a une belle carte à jouer. Mattéo Guendouzi (Marseille) et Jordan Veretout (AS Roma) apparaissent plus en retrait, pour figurer aux côtés de Paul Pogba dimanche.